Korona virüse yenik düşen down sendromlu Ercan, doğum gününde defnedildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu Ercan Saman, doğum gününde korona virüse yenik düştü.
15 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan down sendromlu Ercan Saman (32) sağlık durumu 1 hafta önce kötüye gidince İnegöl Devlet Hastanesi Pandemi servisinde tedavi altına alındı.
10 Mayıs 1989 yılında dünyaya gelen down sendromlu Ercan Saman(32), 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece hayatını kaybetti.
Ercan'ın cenazesi doğum gününde öğle namazına müteakip Kavaklaraltı Mezarlığı'nda defnedildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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