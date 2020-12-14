Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak - Son Dakika

Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak

14.12.2020 13:12

Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç: "İnşallah ailesi de uygun görürse eşyalarını da almak istemezlerse Kadın Doğum Anabilim Dalı'nda adının geçmesini istiyoruz" Yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Manisa...

Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç: "İnşallah ailesi de uygun görürse eşyalarını da almak istemezlerse Kadın Doğum Anabilim Dalı'nda adının geçmesini istiyoruz"

MANİSA - Yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybeden Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, "İnşallah ailesi de uygun görürse eşyalarını da almak istemezlerse Kadın Doğum Anabilim Dalı'nda adının geçmesini istiyoruz" dedi.

Geçtiğimiz 9 Aralık Çarşamba günü tedavi gördüğü korona virüse yenik düşen Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu için Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi önünde anma töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirilen anma törenine katılan eşi Gülser Koyuncu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Anma töreninde Koyuncu'nun çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin kendileri tarafından çekilen video mesajları izletildi. Video mesajların izletildiği sırada törene katılan çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

"Tıpçılar özelinde bu hastalığın meslek hastalığı olarak anılmaması mümkün değil"

Babasının çalışkan olduğunu ve işini çok sevdiğini söyleyen oğlu Avukat Ahmet Koyuncu, korona virüsün doktorlar ve sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasını talep etti. Koyuncu, "Bu hastalık, bu korona virüs tıpçılar için bir meslek hastalığı. Dolayısıyla tıpçılar özelinde bu hastalığın meslek hastalığı olarak anılmaması mümkün değil. O yüzden tıpçılar açısından bunun bir meslek hastalığı olması gerektiği ve onun bu hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kadın Doğum Anabilim Dalı'nda adının geçmesini istiyoruz"

Törende konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, yeni binaya taşınacak olan Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nun adının yaşatılacağını belirterek "Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı da uygun görürse yeni binaya taşınacaktık. İnşallah ailesi de uygun görürse eşyalarını da almak istemezlerse Kadın Doğum Anabilim Dalı'nda adının geçmesini istiyoruz. Çeyrek asırlık bir hizmet. Yerinin doldurulması mümkün değil. Ama güzel yanı Faik hocam donanımını birikimini tecrübesini hoşgörüsünü aktardığı onlarca belki de yüzlerce mesai arkadaşlığı yaptığı insanlar var. İnsanların en mutlu anına, en güzel anına ve insanın dünyaya gelme anına şahitlik yapan bir meslek. Yüzlerce insanın duası Faik hocamda tecelli etmiş durumda" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören sona ererken oğulları Ahmet Koyuncu ve Alper Koyuncu'nun kollarına giren eşi Gülser Koyuncu "Çok erken" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta duran Gülser Koyuncu oğullarının kollarında aracına kadar eşlik edildi.

Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak
Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak
Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak
Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak
Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak
Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak
Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak

Koronavirüs, Manisa, Doğum, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüse yenik düşen profesörün adı üniversitede yaşatılacak - Son Dakika


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