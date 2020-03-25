Korona virüsle mücadele eden Iraklı doktordan ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsle mücadele eden Iraklı doktordan ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele eden Iraklı doktordan ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı

6 saat önce

Korona virüsünün hızla yayıldığı Irak'ta bir doktor sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı yaptı.

Korona virüsle mücadele eden Iraklı doktordan ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı, System.String[]

Korona virüsünün hızla yayıldığı Irak'ta bir doktor sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde ağlayarak 'Evde kalın' çağrısı yaptı.


Irak'ta korona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen bazı vatandaşlar yasağa uymuyor. Korona virüsle mücadele eden Iraklı bir doktor yasağa uymayan vatandaşları uyarmak için sosyal medyada görüntü paylaştı.


Görüntüde ağlamaya başlayan Iraklı doktor, "Çoğu kişi sokağa çıkma yasağına uymuyor. Lütfen evde kalın, çok kişi bize geliyor, çok sayıda insan kaybettik. 7 gündür buradayız ve gece gündüz çalışıyoruz. Hayatlarımızı sizin için feda ettik. Lütfen evde kalın" şeklinde konuştu.


Öte yandan Irak'ta korona virüs salgını nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 27'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 50 daha artarak 316'ya ulaştı. - BAĞDAT

Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:46 Kaynak: İHA

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