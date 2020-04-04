Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yurt tahsis edildi - Son Dakika
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Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yurt tahsis edildi

6 saat önce

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yurt tahsis edildi Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'a da korona virüs tedbirleri kapsamında, her türlü sağlık personelinin kalması için bin 118 kişilik 360 oda dan oluşan yurt hazır hale getirildi Elazığ'da korona virüs (Covid-19) salgınına...

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yurt tahsis edildi

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'a da korona virüs tedbirleri kapsamında, her türlü sağlık personelinin kalması için bin 118 kişilik 360 oda dan oluşan yurt hazır hale getirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sahada her türlü çalışma yapılırken, sağlıkçılar için de istedikleri takdirde konaklayacağı 360 odalı bin 118 kişilik yurt edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs salgınına karşı tedbirler alınıyor. Salgın nedeniyle sahada vatandaşların evde kalması için her türlü uygulama yapılırken sağlıkçılar için de tedbirler alınıyor. Valilik koordinesinde salgın nedeniyle gece gündüz büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan bin 118 kişilik 360 odalı Harput Kız Yurdunu tahsis etti. Yurtta kamu, üniversite ve özel hastanelerde görev yapan her türlü sağlık çalışanlarının kullanımına sunulduğu bildirildi. Yurtta 360 sağlık çalışanın misafir edebileceği aktarıldı. Öte yandan kentte bulunan Park Dedeman Otel'de Nisan ayı sonuna kadar sağlık çalışanlarını misafir edeceğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarını yurtlarında konaklatacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Korona virüs önlemleri kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü çok ciddi çalışmalar yapıyor. Tüm Türkiye'nin özellikle son zamanlarda tüm taktirini kazanmış sağlık çalışanları, çok büyük emek ve çaba sarf ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bilindiği üzere hem deprem sürecinde hem korona virüs sürecinde çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bin 118 kapasiteli, 360 odası olan Harput Kız Yurdu'nda sağlık personellerimizi misafir edeceğiz" dedi.

"Hiçbir ayrım yapmadan, burada misafir edebileceğiz"

Korona virüsle mücadele kapsamında devlet olarak tüm kurumlarla bu sürecin yürütüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, "Tabii ki tüm kurumlar burada üzerine düşen görevi yapmakta. Burada en çok iş sağlık camiasına düşüyor.Bu anlamda Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Elazığ'da Harput kampüsünde 360 kişilik bir yer sağlık çalışanlarımıza tahsis edildi. Bu tür tedbirlerin alınması biz sağlık çalışanlarımızın daha rahat bir ortamda istihdam etmemiz ve onların moral motivasyonunu, gücünü daha da arttıracaktır. Bu iş sadece sağlıkçılarla olmaz, vatandaşların özellikle devletimizin Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulunun uyarılarına özellikle çok dikkat etmesini istirham ediyorum. Kamu, üniversite ve özel sektörde çalışan bütün sağlık çalışanlarında hiçbir ayrım yapmadan, burada misafir edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yurt tahsis edildi

Türkiye, Harput, Elazığ, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:22 Kaynak: İHA

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