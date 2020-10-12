Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu - Son Dakika

Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu

12.10.2020 11:57

Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu Kekik suyu üreticisi Akşam: "Korona virüsün vücuttaki yayılımını azaltıyor" Tıbbi Bitkiler Eğitmeni Hilal Çubukçu: "Kekik suyu korona virüsü vücuttan atıyor" Kokusu, görünümü, tadı ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kekik...

Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu

Kekik suyu üreticisi Akşam:

"Korona virüsün vücuttaki yayılımını azaltıyor"

Tıbbi Bitkiler Eğitmeni Hilal Çubukçu:

"Kekik suyu korona virüsü vücuttan atıyor"

DENİZLİ - Kokusu, görünümü, tadı ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kekik suyunun mikrop öldürücü özelliğiyle, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinde kişisel ve genel hijyenin yanı sıra tüketilerek bağışıklık sistemini güçlendirici olarak kullanılabileceği belirtildi.

Türkiye'nin kekik ihtiyacını karşılayan ve kekik ambarı olarak bilinen Denizli'de kekik üreticileri pandemi sürecinde yoğun mesaiye başladı. Her derde deva olarak bilinen ve vücut direncini arttıran kekik suyu korona virüse karşı dezenfektan olarak kullanılmaya başlandı. Korona virüse karşı dezenfektan kullanımı artmasıyla Denizlili kekik üreticilerinde kekik suyu üretiminde yoğun mesaisi de hızlandı. Uzmanlar, salgına karşı dezenfektan olarak kullanılan ve her derde deva olarak bilinen kekik suyu virüslerin direncini kırdığı belirtti.

Birçok alanda insan sağlığına iyi gelen kekik suyunun el ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılabileceğini belirten Denizli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tıbbi Bitkiler Eğitmeni Hilal Çubukçu, kekik suyunun korona virüsün direncini kırdığını ve korona virüs hastalığına iyi geldiğini söyledi. 14'ü endemik olan toplamda yaklaşık 40 civarından kekik türü olduğunu kaydeden Çubukçu, "14 adedi endemik olarak yetişiyor, 37 - 40 civarında türü bulunmaktadır. Çok güçlü bitkilerdir. Dirençli bitkilerdir. Bazı türleri toprak erozyonunda kullanılmakta. Bu kadar dirençli bitki insan sağlığı içinde aynı etkiyi gösteriyor. Kış aylarında öksürük, astım bronşit gibi, hastalıkları giderir nefes açar. Rahatlatır insanı. Ayrıyeten hazmı kolaylaştırır sindirim sisteminde uyarıcı etkileri vardır. Eklem bacaklıların üstündeki kitini zırhı delerek bunları öldüren tek ilaç etkisindedir. Kekiğin insan içinde diş eti hastalıklarında diş çekilmesinde ciddi yararı vardır. Gargara şeklinde yaparak günde iki kere sabah akşam, giderebiliriz. Kekik ağız kokusunu da alır. Doğal yöntemlerle hiçbir kimyasala gerek duymadan insan sağlığını bozmadan kekik suyunu çok güzel değerlendirebiliriz" dedi.

"Kekik suyu korona virüsü vücuttan atıyor"

Korona virüse karşı kekik suyunun faydalarından bahseden Çubukçu, "Günümüz hastalığı olan korona virüsle ilgili şöyle bir yararı bulunmakta, ciğerlere yapışan bu virüs, her türlü kimyasal bağı kurduğunda aynı şekilde kekik suyu da bir ajan olduğu için bunları yakalayıp vücuttan atıyor ve ciddi anlamda insanı rahatlatıyor. Akciğerdeki yetmezliğe neden olan virüsüde çok güzel bir şekilde insana kimyasal ilaç almadan daha sağlığına kavuşan ve doğal yollarla ağır bir şekilde geçirmesini engelleyerek hastalığı yenmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Vücut direncini arttırıyor"

Kekik suyunun korona virüsüm yayılmasını engellediğini söyleyen kekik suyu üreticisi Kazım Akşam, "Kekik suyu ve kekik yağının vücutta müthiş bir direnci var. Birçok hastalığa iyi geliyor. Bakteri ve virüs oluşumunu engelliyor. Vücuttaki romatizmal hastalıkların iyileşmesini sağlıyor. Günümüzde korona virüs ile ilgili çok ciddi bir problemimiz var. Kekik suyu korona virüsün vücutta yayılmaması için çok güçlü. Şu anda bazı üniversitelerde konuyla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz" diye konuştu.

Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu
Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu
Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu
Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu

Koronavirüs, Denizli, Türkiye, Kekik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsle mücadelede doğal dezenfektan: Kekik suyu - Son Dakika

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