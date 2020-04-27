Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları böyle yapılıyor - Son Dakika
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Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları böyle yapılıyor

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı oluşturulan filyasyon ekiplerinin çalışmaları mücadele de büyük yer kaplıyor.

Korona virüsle mücadelede filyasyon çalışmaları böyle yapılıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı oluşturulan filyasyon ekiplerinin çalışmaları mücadele de büyük yer kaplıyor. Vakaların tespitinden sonra korunma ve kontrol önlemlerini almak için saha çalışmaları yapan ekipler, vaka ile teması olan kişileri de tarayarak virüsün yayılma hızının düşüşe geçmesini sağlıyor. Bu kapsamda Düzce'de filyasyon çalışmalarını yaklaşık 120 sağlık personeli yürütüyor.


COVİD-19 pandemisi sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan "Vaka Takip ve Filyasyon Merkezi" ile "Filyasyon saha timi" korona virüsle mücadelede büyük rol oynuyor. Vaka tespitinin hemen ardından, pozitif tanı alan kişilerin bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemine (HSYM) düşüyor. Sistem üzerinden hastanın bilgilerine ulaşan "Vaka Takip ve Filyasyon Merkezi" ekipleri, pozitif tanı alan kişilerle iletişime geçerek gerekli bilgilendirmeleri yaparken saha timini de vakaların adreslerine yönlendiriyor. Yönlendirmenin ardından korunma ve kontrol önlemlerini almak için faaliyete geçen saha timleri, vakanın temas zincirini de tarayarak virüsün yayılma hızının düşüşe geçmesini sağlıyor.


Düzce'de filyasyon çalışmaları ise İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın koordinesinde oluşturulan Korona Virüs Kriz Masası Operasyon Merkezinden yürütülüyor. Çalışmaları 7/24 aralıksız sürdüren filyasyon ekibi yaklaşık 120 sağlık personelden oluşuyor.


Operasyon merkezinde çalışmaların nasıl yürütüldüğü hakkında bilgiler veren sağlık personeli; "Korona Virüs Kriz Masası Operasyon Merkezinde numune sonucu pozitif gelen hastalarımızın semptom başladığı günden 48 saat öncesine kadar kimlerle görüştüğünü, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu ile birlikte oluşturduğu rehbere göre temaslı algoritmasından yardım alarak temaslı kişileri tespit ediyoruz. Bu tespit ettiğimiz kişilere saha ekiplerimiz ev ziyaretinde bulunuyorlar. Ev ziyaretlerinde ekipler hem dikkat etmeleri gereken şeyleri anlatıyor hem de evden çıkmamaları yönünde bilgilendirip bir onay formu alıyor. Bunu yaparken amacımız hem vaka kaynağını bulmak, yani bu hastalık bu kişilere nereden bulaştı hem de temaslı dediğimiz kişilerin başka kişilere hastalığı bulaştırmasını engellemek" diyerek yapılan çalışmaları anlattılar.


Operasyon merkezi danışmanlık hizmeti de veriyor


Korona virüs operasyon merkezinin 7/24 aralıksız hizmet verdiğini belirten sağlık personelleri, vatandaşların sağlıklı bilgiye ulaşması için de aynı zamanda danışmanlık hizmetinin de sunulduğunu belirterek; "Aynı zamanda aile hekimleriyle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. 14 gün boyunca ev gözetiminde tuttuğumuz, takip ettiğimiz hastalarımızı ya da temaslı bireyleri hem aile hekimleri takip ediyor hem de bu vakalar ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleri olduğu zaman aynı zamanda bize de ulaşabiliyor. Duruma göre bu hastaların artık temaslı vakadan vakaya dönüşüp dönüşmemesine göre hastaneye sevkini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bir danışma merkezi olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bilgiyi alabilmesi için danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Burası 7/24 aktif bir şekilde çalışıyor. Telefonumuzun başında her zaman sağlıklı kaynaktan danışmanlık verebilecek donanıma sahip bir hekim ve aynı zamanda en az bir yardımcı sağlık personeli bulunuyor" dediler.


Çalışmalar 120 kişilik ekiple yapılıyor


Düzce'de filyasyon çalışmalarının operasyon merkezi ve sahada görev yapan yaklaşık 120 sağlık personeli tarafından yürütüldüğünü ifade eden operasyon merkezi çalışanları;


"Bunun dışından saha ekiplerimiz var. Genelde bir doktor ve bir sağlık personelinden oluşuyor saha gruplarımız. Sahadaki ev ziyaretlerini saha ekiplerimiz yapıyor. Günlük duruma göre değişen sayılarda ev ziyaretlerinde bulunuyorlar. Onlarda yine bu operasyon merkezine bağlı çalışan arkadaşlarımız. Operasyon merkezinde yaklaşık 30 kişi, sahaya çıkan yaklaşık 70 kişilik ekibimiz bulunmaktadır. Yani operasyon merkezinde toplamda 120 civarında sağlık çalışanı bulunuyor" diye konuştular. - DÜZCE

Sağlık Bakanlığı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:56 Kaynak: İHA

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