Korona virüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada - Son Dakika
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Korona virüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada

6 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde eşi korona virüs sebebiyle vefat eden 63 yaşındaki kadın, 87 yaşındaki babası ve 39 yaşındaki oğlu ile birlikte tedavi gördüğü hastanede virüsü yenip taburcu oldu.

Korona virüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde eşi korona virüs sebebiyle vefat eden 63 yaşındaki kadın, 87 yaşındaki babası ve 39 yaşındaki oğlu ile birlikte tedavi gördüğü hastanede virüsü yenip taburcu oldu. Alkışlar eşliğinde uğurlanan yaşlı kadın sevinci ve hüznü bir arada yaşarken hastane çıkışı "Ben kurtuldum başkaları da kurtulacaksa kanımı son damlasına kadar bağışlarım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde ikamet eden ve korona virüs testleri pozitif çıkan İlhan (67) Zahide (63) Uslu çifti ile oğulları Mehmet Uslu (39) ile Zahide Uslu'nun babası Hüseyin Ertürk (87) bir süredir Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyorlardı. Kısa sürede ağırlaşan ve Koah hastalığı olduğu öğrenilen İlhan Uslu yoğun bakım ünitesindeki hayatını kaybetti. İlhan Uslu'nun eşi Zahide Uslu ile oğlu Mehmet Uslu ve 88 yaşındaki kayınpederi Hüseyin Ertürk ise korana virüse karşı verdikleri 10 günlük savaşı kazanarak taburcu edildi.

Çan Devlet Hastanesi personeli tarafından alkışlarla uğurlanan baba kız ve torun hastane çıkışı sevinci ve hüznü aynı anda yaşamanın şaşkınlığını yaşadı.

Eşini korona virüsten kaybeden Zahide Uslu gazetecilere "Biz kurtulduk. Allah'ım tüm hastaların yardımcısı olsun. Benim gibi başkaları da kurtulacaksa plazma bağışına hazırım. Kanımın son damlasına kadar bağışlarım yeter ki insanlar kurtulsun" dedi.

Hastalığı yenen 39 yaşındaki Mehmet Uslu ise, "Yaşadığımız çok kolay bir şey değil. 4 kişi girdik 3 kişi çıkıyoruz. Yinede çok mutluyuz. Babayı kaybettik. Babayı kaybetmenin hüznü ile annem ve dedem sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde sağlığına kavuştu." diye konuştu.

İleri yaşına rağmen hastalığı yenen 88 yaşındaki Hüseyin Ertürk de "Burada bize çok güzel baktılar sağolsunlar. Allah devletimize milletimize zeval vermesin sağlık sıhhat versin" diye konuştu.

(İHA)

Mehmet Uslu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:25 Kaynak: İHA

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