Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak - Son Dakika

Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak

14.03.2021 00:24

Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak Covid-19'la mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince pandemi döneminde gece gündüz demeden çalışan ve yaşamını yitiren...

Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak

Covid-19'la mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince pandemi döneminde gece gündüz demeden çalışan ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak amacıyla 'Sağlık Kahramanları Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi

MERSİN - Mersin'de Covid-19 ile mücadele ederken bu hastalığa yakalanarak hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının adları, 'Sağlık Kahramanları Parkı'nda yaşatılacak.

Merkez ilçe Toroslar Belediyesince Korukent Mahallesi Şehir Hastanesi civarında oluşturulan parkın açışı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dua edildi.

Mersin'de Covid-19 nedeniyle 19 sağlık çalışanının anıtının olduğu parkın açılış töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, "Özellikle dünyada bir çok ülke bu konuda başarısız olurken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde pandemi sürecini en iyi yürüten ülkelerin başındayız. Bunda öncelikle sağlık alanında yapılan yatırımlar rol almıştır. Bin 300 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere diğer yapılan hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimiz ve bu konuda hayata geçirilen bir çok hizmet pandeminin daha kolay atlatılmasında çok önemli bir işlev görmektedir. Bu yapılan yatırımların güzel bir şekilde işlemesi de sağlık çalışanlarımızın emek ve gayretleriyle mümkün oldu ve oluyor. Bu anlamda pandemi sürecinde de özverili çalışmalarıyla, fedakarhane çalışmalarıyla gerçekten her sağlık çalışanımız her bir hastamızla özel ilgilenerek pandemi sürecini güzel atlatmak için büyük gayret sarf ettiler. Ben tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Sadece bir park değil sağlık çalışanlarının yaşatıldığı Toroslar'ın bir nişanesi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise, yaklaşık bir yıldır tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiğini ifade ederek, "Bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarımız ellerindeki imkanlarla, devlet ve millet el ele bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu olağanüstü süreçte cephenin en önünde mücadele eden sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunmak üzere bu parkı düzenledik. Biliyoruz ki kahramanlık, sadece cephede savaşmakla olmaz. Kendilerinin yaşamak mı? Yaşatmak mı? sorusuna 'yaşatmak' cevabı verdiklerine bizzat şahit olduk. Bu sebeple tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımı bildiriyorum. Hayatını

kaybeden sağlık kahramanlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Kendilerinin acılarını paylaşıyorum. Buradan geçerken burayı park olarak görmesinler. Bu anıtı, sağlık çalışanlarının yaşatıldığı, tüm Mersin'in ve Toroslar'ın bir nişanesi olarak görsünler. Biz Toroslar olarak, Mersin olarak, Türkiye olarak onların her zaman yanında olacağız ve anılarını her zaman yaşatacağız" diye konuştu.

Yakınları duygulu anlar yaşadı

Öte yandan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ise törende duygulu anlar yaşadı. Hem gururu hem de üzüntüyü aynı anda yaşadıklarını söyleyen yakınları, parkın oluşturulmasında emeği geçen Toroslar Belediyesine teşekkür ederken, insanlara bu süreçte kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundular.

Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak
Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak
Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak
Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak

Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Toroslar, Mersin, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlıkçıların anısı Toroslar'da yaşatılacak - Son Dakika


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