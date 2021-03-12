Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi - Son Dakika

Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi

12.03.2021 10:07

Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi Meslek lisesi öğrencileri korona virüsle yüzde 99.97 ozon cihazıyla mücadele ediyor Elektrik ve Elektronik Bölümü Alan Şefi öğretmeni Özer Mısırcı: "Ozon cihazı havadaki bakteri ve virüsü yüzde 99.

Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi

Meslek lisesi öğrencileri korona virüsle yüzde 99.97 ozon cihazıyla mücadele ediyor

Elektrik ve Elektronik Bölümü Alan Şefi öğretmeni Özer Mısırcı:

"Ozon cihazı havadaki bakteri ve virüsü yüzde 99.97 şeklinde yok eder"

Öğrencilerden Bora Berşe: "Haftalık 30 ile 35 tane makine üretiyoruz"

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 öğretmen ve 2 öğrencinin Ar-Ge çalışmasıyla, "Sarozon" adını alan ozon cihazının üretimine ve satışına başlandı. Meslek lisesinin ilk tescilli ozon cihazı olan "Sarozon", pandemi ile mücadele kapsamında eğitim alanlarında steril ortamlar oluşturuyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Sarozon" markasını tescillendirdi. Korona virüsün ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından birçok alanda mücadele başladı. Eğitim alanlarında daha steril ortamlar oluşturma fikriyle tasarlanmaya başlayan ozon cihazı, okula gönderilen ödenek ile hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığının pandemi döneminde mesleki eğitim okullarının üretimde daha aktif olması adına attığı önemli adımlarla Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye sınıfı kuruldu. Okulun 5 öğretmeni ve 2 öğrencisi ile Ar-Ge çalışmalarına hız verildi. 2020 yılının Ekim ayında okul bünyesinde döner sermaye işletmesinin kurulmasıyla "Sarozon" adını alan ozon cihazının üretimine ve satışına başlandı.

Sarozon insan sağlığına zararlı tüm mikroorganizmaları yok ediyor

Öğretmen ve öğrencilerin ürettiği Sarozon ismini verdiği cihaz marka tescilini Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonrası tescillendi. Öğretmenlerden Fuat Yerlitaş, Özer Mısırcı, Cüneyt Yüksel ve öğrenciler Muhammet Akın ile Bora Berşe korona virüsle mücadelede steril ortamlar oluşturabilmek tescillenen Sarozon cihazı için çalışmalar hızlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'de cihaz hakkında verdiği bilgilerde, hava ve suya ozon verme özelliği olan Sarozon'un su içindeki, havadaki, yiyeceklerde, eşyalar üzerindeki mikrop, virüs, bakteri, spor, ecoli, mantar, salmonella gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların yok edilmesini sağladığını söyledi. Dekoratif olarak da göze hitap etmesi konusunda da dikkat eden öğretmen ve öğrenciler ahşap ile polikarbon olmak üzere 2 farklı model ürettiklerini belirtti.

"Ozon cihazı üretiyoruz, daha sağlıklı ortam oluşturuyor"

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi bölümü 12'nci Sınıf öğrencisi Muhammet Akın, 3 farklı cihaz ile farklı ortamlarda virüsle mücadele ettiklerini belirterek, "Burada ozon cihazı üretiyoruz. İlk başta maske üretimi ile başlamıştık. İlerleyen aşamalarda virüsün artmasına karşın hocalarımızla neler yapabiliriz diye düşündük ve bu fikri ortaya çıkardık. 3 çeşit cihazımız var, 0.5, 1 ve 4 gram olmak üzere, 0.5 ve 1 gramlar ev tipi, odalar içindir. 4 gram olanda salonlar için ve havadaki bakteri, virüsü ve kötü kokuları yok ediyor, daha sağlıklı ortam oluşturuyor" diye konuştu.

Öğrencilerden Bora Berşe, "Milli Eğitim'in bize yaptığı desteklerle burada makineler üretiyoruz. İyi işler yaptığımıza inanıyorum ve haftalık 30 ile 35 tane makine üretiyoruz" dedi.

"Ozon cihazı havadaki bakteri ve virüsü yüzde 99.97 şeklinde yok eder"

Elektrik ve Elektronik Bölümü Alan Şefi öğretmeni Özer Mısırcı, korona virüs ile mücadele kapsamında ilk virüs tespit edilmesinin ardından ozon cihazının farklı ülkelerde kullanıldığını ancak çok farklı türlerde olduğundan dolayı Türkiye'de bir ilk yapmak istediklerini belirtti. Alan Şefi öğretmeni Mısırcı, ozon cihazı için çalışmalara başladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığından destek geldiğini ve meslek lisesi olarak ilk kez tescillenen cihaz olduğunu söyledi. Alan Şefi öğretmeni Mısırcı, "Milli Eğitim ile birlikte çalışmamız, ARGE merkezi olarak bir şey üretmemiz gerektiği söylendi. Beraber çalıştık ve Milli Eğitim'e bu cihazları yapabileceğimizi söyledik. Sağ olsunlar belirli bir kaynakta bize destek veridiler. Bu destekle sistemi açığa çıkardık. Türkiye'de bu teknoloji alanında ilk defa tescillenen bir üründür. Ozon cihazı havadaki bakteri ve virüsü yüzde 99.97 şeklinde yok eder. Şu an biz Türkiye'de herkesin kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için meslek lisesinde üretmek için devreye girdik. Ürettik ve bir çok okula verebiliriz. Elimizde ürünlerimiz var haftada 35 tane eğer çok sıkıştırırsak 50'ye kadar çıkartabiliyoruz. Bu destek devam ederse bütün okullarımızı bu cihazlarla donatmak isteriz. Şu an bakanlıkta bizim cihazlar kullanıyor. Mesleki Teknik Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığında yaklaşık 20'ye yakın cihazımız var. Bu cihazlarla dezenfekte ediyoruz. Amacımız çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve çalışanları korumak. Şu ana kadar biz 100'e yakın cihaz ürettik. Bunun 60 tanesini dağıttık. Mutlaka tescillenmesi gerekmekteydi ve Milli Eğitim Müdürümüz aynısı söyledi. Başvurularını yaptık ve cihazımızı tescilletirdik. İçine bir sistem daha kurmayı düşünüyoruz. Cihazımızın özelliği Türkiye'de ilk defa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tescillenen tek ozon cihazıdır" ifadelerini kullandı.

Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi
Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi
Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi
Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Bora Füzesi, Öğretmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsle mücadelede zararlı tüm mikroorganizmaları yok eden 'Sarozon' tescillendi - Son Dakika


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