Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi - Son Dakika

Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi

13.11.2020 08:59
Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi, System.String[]

Erzincan Valisi Mehmet Makas, korona virüsle mücadelenin gizli kahramanlarından olan sağlıkta görevli şoförleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, korona virüsle mücadelenin gizli kahramanlarından olan sağlıkta görevli şoförleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Makas, ilimizin korona virüs (Covid-19) ile mücadelesinde sahada yürüttükleri özverili çalışmalarla büyük katkı sağlayan araç şoförlerine moral ziyaretinde bulunarak, kendilerini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Gerçekleştirilen ziyarette korona virüs ile mücadelede hasta ve temaslıların hastaneye ve evlerine olan taşınması sırasında görev alan İl Sağlık Müdürlüğü şoförlerinin haricinde diğer kamu kurumlarında görevli olup, Sağlık Müdürlüğüne geçici olarak destek veren araç şoförleriyle biraraya gelen Vali Mehmet Makas, şoförlerin çalışma sistemine yönelik bilgi aldı.

Ardından pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıklarla çalışan ve büyük özverilerle sahada görev yapan araç şoförlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Makas, tüm şoförlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Mehmet Makas gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada; Erzincan'da korona virüsle mücadele çalışmalarının etkin ve kararlı şekilde yürütüldüğünü bildirerek, bu kapsamda araç şoförlerinin kutsal bir görev icra ettiklerini kaydetti.

Vali Makas konuşmasının ardından araç şoförlerini, korona virüs ile mücadele kapsamında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından ötürü başarı belgesi ile ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi.

Daha sonra ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bazı servisleri gezen Vali Makas, görevi başındaki sağlık çalışanlarını da korona virüs ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi
Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi
Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi
Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Erzincan, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsle mücadelenin gizli kahramanları başarı belgesi ile ödüllendirdi - Son Dakika


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