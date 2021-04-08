Korona virüsle mücadelenin kahramanları için fidan diktiler - Son Dakika

Korona virüsle mücadelenin kahramanları için fidan diktiler

TOKAT - Tokat'ta, korona virüsle mücadelenin isimsiz kahramanları için 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Erbaa Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından korona virüs sürecinde önemli mücadele veren sağlık çalışanları anısına düzenlenen programda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Ziya Gökalp Mahallesindeki alana badem, selvi, sedir, dut, ıhlamur, akasya ve fıstık fidanları dikildi. Törende konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sağlık çalışanlarının canla başla çalıştığını belirterek, "Covid-19 sürecinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak, zor şartlarda gece gündüz demeden görev yaparak tüm Dünya'ya örnek oldular. Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz, sağlık çalışanları anısına hatıra ormanı, fidan dikme etkinliğine katılarak salgınla mücadelede görev şehidi olan hatırasının yaşatılması adına 2 bin dekar alana fidan diktik. Yaptığımız bu güzel etkinliğin aynı zamanda halkımızda var alan doğa ve ağaç sevgisine katkı sağlayacağını umuyor daha yeşil bir Erbaa için tüm kurumlarımızla birlikte el ele vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Erbaa İlçe Sağlık Müdürü Faruk Kalkan ise sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının asla unutulmayacağını belirterek, "Bu bizim çalışmalarımızda bize güç katacaktır bundan emin olabilirsiniz. Kaybettiğimiz insanları hatırladıkça duygulanıyorum. Şu anda ilçemizde yoğun bakımda olan, entübe pozisyonda olan veya tedavisi devam eden insanlar her gün değişmekle beraber yoğun bir tempo devam ediyor. Evlerinde hizmet alan, tedavisi devam eden insanlarımız var. Erbaa'da şuan bu illetle mücadele eden 2 bin 500 kişi var günlük. 2 bin 500 kişi bu hastalığın bir şekilde içerisinde yer alıyor" diye konuştu.