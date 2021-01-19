Korona virüsle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için sergi - Son Dakika

- Korona virüsle mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için sergi

İSTANBUL - Korona virüsle mücadelede başından itibaren canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için Beyoğlu'nda 'Size Emanetiz' Sergisi düzenlendi.

Mart 2020'de ülkemize giren yeni tip korona virüsle(Kovid-19) mücadelede en ön safta canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için Beyoğlu'nda 'Size Emanetiz' adıyla özel bir sergi düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan sergide sağlık çalışanlarından derlenen fotoğraflar vatandaşların izlenimine sunuldu. İstiklal Caddesi'nde sergilenen fotoğraflara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Pek çok özel fotoğrafın bulunduğu sergi açılışına Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ve beraberindekiler sergiyi birlikte gezerek fotoğrafları inceledi.

"Doktorundan hemşiresine ve hasta bakıcısına kadar hep birlikte nasıl bir mücadele verildiğinin fotoğraflarını görme imkanımız olacak"

Sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa vefa göstermek adına bu sergiyi açtıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " Bugün her biri ile ayrı ayrı gurur duyduğumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüne atıf yaparak, emaneti öne çıkaran 'Size Emanetiz' adıyla bir sergimizi sağlık çalışanlarına bir vefa ve geçirdiğimiz bu zor süreçte onları unutmamak adına İstiklal Caddesi'nde düzenledik. Sağlık çalışanlarımıza bir nebze de olsa vefa göstermek ve hafızalarımıza iyice kazınması bir vesile olması sebebiyle sergimizi hep birlikte açıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde doktorundan hemşiresine ve hasta bakıcısına kadar hep birlikte nasıl bir mücadele verildiğinin fotoğraflarını görme imkanımız olacak " diye konuştu.

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