Korona virüsle mücadeleye cezaevinden büyük destek - Son Dakika
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Korona virüsle mücadeleye cezaevinden büyük destek

6 saat önce

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs mücadelesinde, sağlık çalışanları için hükümlüler tarafından tulum ve önlük üretilmeye başlandı.

Korona virüsle mücadeleye cezaevinden büyük destek, System.String[]

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda korona virüs mücadelesinde, sağlık çalışanları için hükümlüler tarafından tulum ve önlük üretilmeye başlandı.


Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de etkisini artıran korona virüs vakalarında kullanılan tulum ve önlükte talep artışı yaşandı. Bu kapsamda Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu da bu talebi karşılamak için örnek bir işbirliğine imza attı. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından cezaevi bünyesindeki atölyelerde tek kullanımlık tulum ve önlük üretilmeye başlandı. Cezaevi içerisinde faaliyet gösteren atölyelerde deri, tekstil üretiminin azaltılmasının ardından sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu tulum ve önlük 20 hükümlü tarafından üretiliyor.


"Üretimlere hız kesmeden devam edilecek"


Sağlık çalışanlarına destek vermek için bu protokolü gerçekleştirdiklerini söyleyen Cezaevi Müdürü Yusuf Kaplan, "Dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs vakalarından dolayı hassas bir dönemden geçmekteyiz. Aldığı tedbirler ile örnek olan devletimizin ve bakanlığımızın emirleri doğrultusunda kurumumuzda tüm önlemleri aldık. Amacımız aldığımız tedbirler ile kurumumuzda hiçbir vaka görülmeden bu dönemi atlatmaktır. Kurum içerisinde olduğu kadar kurum dışında da elimizden geldiğince çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda birçok riski alarak virüsün yayılmasını önlemek için sağlıkçılara destek vermek amacıyla Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle ihtiyaç duydukları önlük ve tulumları iş yurdu müdürlüğümüze bağlı tekstil atölyemizde üretmeye başladık. Bu iş birliği ile talep olması halinde üretimlere hız kesmeden devam edilecektir" diye konuştu.


"Hükümlüler sağlıkçılar için özverili çalışıyor"


Tulumları üreten hükümlülerin daha özverili çalıştığını söyleyen Kaplan, "Ayrıca bu hassas dönemde atölyemizde çalışan hükümlülerin de sağlık çalışanlarına verilen destekten oldukça memnun olduklarını ve ürettikleri tulum ve önlük sayesinde birçok hayatın kurtulmasına vesile olduklarını düşünerek her zamankinden daha fazla özverili çalıştıklarına şahit olduk. Bu çalışmalarımızın ülkemize hayırlı olmasını ve en kısa sürede bu dönemi en az zararla atlatmamızı temenni ediyorum" dedi. - UŞAK

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:12 Kaynak: İHA

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