Korona virüslü apartmana şeritli karantina - Son Dakika

Korona virüslü apartmana şeritli karantina

BURSA - Bursa'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan binanın kapısı olay yeri girilmez şeritleriyle kapatıldı.

İznik ilçesinde korona virüs vakaları artış göstermeye devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgi odağı olan tarihi kentte korona virüs vakaları hızla yükseliyor. Selçuk Mahallesinde bulunan binada yaşayan bir vatandaşta korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine korona virüs hastası hastaneye kaldırılırken, yaşadığı bina ise ilginç bir şekilde giriş ve çıkışlar yasaklandı. Olay yeri girilmez şeridiyle bina girişindeki kapıya şeritler çekildi.

Ayrıca "Bu bina Covid-19 tedbirlerinden dolayı 14 gün karantinaya alınmıştır." bilgi notu asıldı.