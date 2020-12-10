Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor - Son Dakika

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor

10.12.2020 12:31

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor Korona virüsle mücadelede sağlık kuruluşlarında geriye kalan tıbbi atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar kazanlarında sterilize edilip bertarafı sağlanıyor.

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor

KOCAELİ - Korona virüsle mücadelede sağlık kuruluşlarında geriye kalan tıbbi atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar kazanlarında sterilize edilip bertarafı sağlanıyor.

Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesiste bertaraf ediliyor. Sağlık kuruluşlarından çıkan patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak bertaraf edilirken, enfeksiyöz atıklar ise tekrar kullanılabilir ambalajlar içerisinde toplanarak lisanslı araçlarla sterilizasyon tesisine getiriliyor. Sterilizasyon tesisine getirilen atıklar, 160 derece sıcaklıktaki buhar, 5 bar basınçlı kazanlarda 45 dakika süresince sterilize ediliyor. Korona virüslü tıbbi atıkların da tesiste aynı kazan içerisinde sterilizasyonu sağlanıyor. Daha sonra tesisteki kazanda tıbbi atığın sterilize olup olmadığı biyolojik ve kimyasal indikatörlerle kontrol ediliyor. Sterilize edilerek patojenlerden arındırılan tıbbi atıklar, parçalanıp evsel atıklarla beraber depolanıyor. Tesiste, sağlık kuruluşlarında tıbbi atıkların atıldığı ambalajlar ve toplama araçları da sterilize ediliyor.

"Kocaeli'de 800'ü aşkın sağlık kuruluşundan tıbbi atık topluyoruz"

Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi sürecinde görevli personelin koruyucu kıyafetlerle korunduğunu ifade eden tesis yöneticilerinden Ömercan Çakmaz, "Kocaeli'nde 800'ü aşkın sağlık kuruluşundan tıbbi atık topluyoruz. Bunları tesisimizde sterilize edip bertarafa gönderiyoruz. Araçlarımız tıbbi atık depolarına yanaşıyorlar. Şoför arkadaş ve yanındaki arkadaş, tıbbı atık deposundan atıkları alıyor, yola çıkıyor tesisimize geliyorlar. Burada gördüğünüz boşaltma alanında boşaltım sağlıyorlar. Ondan sonra zaten az önceki gibi kazana sokuluyor. Kazandan çıkarılıp, kırıcımız var kırıcıda kırılıp bertarafa gönderiliyor. Bizim kazanlarımız zaten 5 bar basınçta 160 derece santigratta o tıbbi atık sterilize ediliyor. Bu süreçte zaten arkadaşlara kişisel koruyucu malzemelerini verdiğimiz için hem temas etmiyorlar. Bu olay en son bize ulaştığı için yani virüslü atıklar testten çıkan atıkların hepsi biz de olduğu için en zor iş biz de kalıyor. En sonda biz de bunları sterilize edip bertarafını sağlıyoruz" dedi.

Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor
Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüslü hastalardan geriye kalan tıbbi atıklar böyle bertaraf ediliyor - Son Dakika


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