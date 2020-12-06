Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı - Son Dakika

Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı

06.12.2020 14:26

Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı 4 bin liralık idari para cezasını ödemeye gittiğinde arandığı belirlenerek tutuklandı, korona virüs testi pozitif çıktı Antalya'da karıştığı kavga sonrası verilen 4 bin liralık cezayı ödemeyen genç hakkında yakalama kararı çıktı.

Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı

4 bin liralık idari para cezasını ödemeye gittiğinde arandığı belirlenerek tutuklandı, korona virüs testi pozitif çıktı

ANTALYA - Antalya'da karıştığı kavga sonrası verilen 4 bin liralık cezayı ödemeyen genç hakkında yakalama kararı çıktı. Adliyeye parayı gecikmeli olarak yatırmaya gidince tutuklanan ve sağlık kontrolünde korona virüs testi pozitif çıkan genç, ailesi aynı gün parayı ödeyince serbest kaldı ancak karantinaya alındı. Köyde karantina şartlarına uymayıp evin dışında yakalanan aileye ise 15 bin 750 TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde daha önce karıştığı bir kavga sebebiyle 4 bin lire idari para cezası uygulanan Mustafa Ü., parayı yatırmakta gecikince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Parayı ödemek için adliyeye giden Mustafa Ü.'nün arama kararı olduğunu gören görevli polise haber verince Mustafa Ü. gözaltına alındı ve tutuklandı. Cezaevine gitmeden önce sağlık kontrolünde korona virüs testi yapılan Mustafa Ü., aynı gün ailesinin parayı ödemesi ile serbest bırakıldı. Şahsın ertesi gün sonuçlanan korona virüs testi pozitif çıkınca önce jandarma, sonra sağlık ekipleri evine gelip temaslı olduğu ailesi ve kendisine evde karantina altında olmaları gerektiği bildirildi. Ertesi gün jandarmanın kontrolü sırasında eve 1 kilometre uzakta koyunları otlatırken yakalanınca 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Diğer aile fertlerinin de ev yerine dışarda oldukları tespit edilince aileye toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası verildi.

Serik ilçesine bağlı Yeşılyurt Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ü., "Parayı ailem yatırdıktan sonra serbest bıraktılar aynı gün. Sonra evime geldim. Burada koyunlarımı güdüyordum, jandarma geldi. Saat 4 gibi sağlıkçılar geldi. Senin testin pozitif dediler. 'Kaç kişiyle temas ettin' diye sordular. Ailemi söyledim. Ertesi gün jandarma tekrar kontrole geldi. Ben koyunlarımı otlatıyordum. Hayvanlarım daha önce çalındığı için burada yatıyordum dedim. 3 bin 150 lira ceza aldım. Ailemdeki kişiler de evin dışında oldukları için ceza yediler. Beni ve ailemi daha sonra Antalya Kredi Yurtlar Kurumu'na götürdüler. Burada ben 10 gün kaldım. Burada benimle beraber annem, babam ve abilerim vardı. Yazılan ceza ise evimde bulunmayışımdan yazılmış. Benim evim aslında burası. Benim malım, koyunlarım da burada. Bu konuda devlet büyüklerimizin affına sığınıyoruz" dedi.

65 yaşındaki Baba Şadi Ü. ise, "Burada koyunlarımı güderken jandarmalar gelmiş. 'Siz koronalı olmuşsunuz' diye. Bende benim haberim yok dedim. Haberimiz olsaydı bir yere gitmezdik dedim. Ondan sonra bizi aldılar, Antalya'ya Uncalı'ya götürdüler. Orada şeker hastası olduğum için hastaneye sevk ettiler. Ailemle beraber biz orada bir hafta kaldık. Daha sonra her birimize ceza yazılmış" diye konuştu.

Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı
Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı
Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı
Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı

Koronavirüs, Antalya, kavga, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüslü olduğu gözaltına alınınca anlaşıldı - Son Dakika


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