Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604 - Son Dakika

Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604

10.05.2021 20:52
Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604, System.String[]

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 282 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 604 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 282 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 604 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 282 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 311'a yükseldi. Toplamda 49 milyon 604 bin 4 test yapıldı. Bugün yapılan 213 bin 863 testten 13 bin 604 yeni vaka sayısı, bin 734 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 44 bin 936 olduğu, bugün iyileşen 26 bin 953 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 743 bin 871'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 983 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604 - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak Juventus, Avrupa Süper Ligi projesine destek vermeye devam ederse İtalya Serie A'dan kovulacak Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir

Son Dakika Haberleri
17:59 Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
17:53 Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!
17:41 "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
17:36 AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!
17:29 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17:26 Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
16:50 AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
16:46 Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak
16:24 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı         
21:15
İsrail bir kez daha Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı İsrail bir kez daha Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı         
20:59
ABD Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamıyor, endişeyle takip ediyor ABD Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamıyor, endişeyle takip ediyor         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
Doktor Zeynep'i öldüren kocanın suç dosyası kabarık çıktı Doktor Zeynep'i öldüren kocanın suç dosyası kabarık çıktı         
18:19
"Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
17:41
Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü         
17:27
Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı         
15:39
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 21:32:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüste yeni vaka sayısı 13 bin 604 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement