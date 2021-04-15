Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere "Bizi araştırın, aşı için öncelik verin" çağrısı - Son Dakika

Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere "Bizi araştırın, aşı için öncelik verin" çağrısı

15.04.2021 17:42

Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere "Bizi araştırın, aşı için öncelik verin" çağrısı 5,5 ayda 8 yakınını korona virüsten kaybeden Rizeli Ali Genç: "Bizi bir araştırsınlar, ailemize bir baksınlar, devletimizden büyüklerimizden bunu istiyorum" "Ben aşımı oldum...

Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere "Bizi araştırın, aşı için öncelik verin" çağrısı

5,5 ayda 8 yakınını korona virüsten kaybeden Rizeli Ali Genç:

"Bizi bir araştırsınlar, ailemize bir baksınlar, devletimizden büyüklerimizden bunu istiyorum"

"Ben aşımı oldum ama kardeşlerim daha aşı olmadı. Bizim aşıya ihtiyacımız var"

"11 tane mezar yeri açıyoruz; bu hastalık bizi tekrar vurursa diye yeni mezar kazmaya başladık"

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde korona virüsten 5,5 ay içinde 8 yakınını kaybeden Ali Genç, yetkililere "Genetik yapımızı araştırın, aşı için öncelik verin" çağrısında bulundu.

Aslen Rize'nin Güneysu ilçesinden olan ve İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, geçtiğimiz yıl Kasım ayında rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Baba ve oğlunun yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak ise evde tedaviye alındı. Burak Genç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım'da hayatını kaybetti. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen Köyü'nde toprağa verildi. Oğlu Burak Genç'in ölüm haberinin ardından hastanede durumu ağırlaşan Muhammet Genç de benzer şekilde 12 Kasım'da kalp krizinden yaşamını yitirdi. Baba Muhammet Genç de oğlu gibi köyüne getirilerek aynı kabristanlıkta, gözyaşları arasında oğlunun yanına defnedildi. Yakınlarını kaybeden aile fertleri taziye ve cenazelerde korona virüs tedbirlerine uymayınca aynı hastalık nedeniyle birer birer hastalığa yakalanmaya ve hayatlarını kaybetmeye başladı. Aynı aileden Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, İbrahim Genç 4 Aralık'ta, Ali Genç ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46), 21 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Son olarak Ahmet Genç de aynı hastalıktan geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Genç'in ölümü ile aynı ailede korona virüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Korona virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden Ali Genç, yaptığı açıklamada büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. Genç, "8 kişiye korona virüsten kaybettik. 3'ü kardeşim, biri yeğenim Burak, diğer 4 kişiden de 2'si baldızım, kayınım ve kayınımın oğlu. Mesafeye dikkat edelim. Kimse komşuluğa gitmesin kimse de komşuluğa da gelmesin. Allah'ını seven buna dikkat etsin. Kimsenin evine gitmesinler kimseyi de evlerine çağırmasınlar. Mesafeye dikkat etsinler. Allah kimseyi bizim gibi etmesin. Şimdi de İstanbul'dan çay için Rize'ye gelecekler. Devlet bunlara tedbir alır herhalde" dedi.

"Ben aşımı oldum. Ama kardeşlerim daha aşı olmadı" diyen Genç "Bizim aşıya ihtiyacımız var. Bizi bir araştırsınlar. Ailemize bir baksınlar, devletimizden büyüklerimizden bunu istiyorum. Kadere inanmışız, korana ilaçlarını kardeşlerim kullandılar 15 gün kullandılar, 3'ünü kalp krizinden kaybettik. Bir de yeğenimi kalp krizinden kaybettik" ifadelerini kullandı.

Genç, yeni 11 tane daha mezar yeri açtıklarını da belirterek "Yeni mezar yerleri hazırlıyoruz ki bir daha vurursa bu hastalık bizi diye. Yeni mezar yerleri kazmaya başladık" diye konuştu.

Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere Bizi araştırın, aşı için öncelik verin çağrısı
Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere Bizi araştırın, aşı için öncelik verin çağrısı
Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere Bizi araştırın, aşı için öncelik verin çağrısı
Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere Bizi araştırın, aşı için öncelik verin çağrısı

Koronavirüs, Ali Genç, Aralık, Rize, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüsten 8 yakınını kaybeden Rizeli Genç'ten yetkililere 'Bizi araştırın, aşı için öncelik verin' çağrısı - Son Dakika


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