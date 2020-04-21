Korona virüsten dışarı çıkamayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüsten dışarı çıkamayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika

Korona virüsten dışarı çıkamayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi

30 dakika önce

Korona virüsten dışarı çıkamayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi Polis abilerine telsizden teşekkür etti Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Korona virüsten dışarı çıkamayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi

Polis abilerine telsizden teşekkür etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. En büyük hayali polis olmak isteyen Atakan telsiz den geçtiği anons ile polis abilerine teşekkür etti.

Saray ilçesinde halk tarafında sevilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayan Down Sendromlu Atakan Aydın'a Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. En büyük hayali polis olmak isteyen Atakan Telsiz den geçtiği anons ile polis abilerine teşekkür etti. Anons sonrası Atakan'ın sevinci ailesi ve Polis ekibini de mutlu etti.

Atakan'ın bir diğer hayali ise 'Arka Sokaklar' dizisinde oynamak.

Korona virüsten dışarı çıkamayan Down Sendromlu Atakan'a polisten doğum günü sürprizi

Atakan Aydın, Saray, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:57 Kaynak: İHA

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