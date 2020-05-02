Korona virüsten dolayı 15 gün kurulmayan pazar yeniden açıldı - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs dolayısı ile 2 haftadır kurulmasına izin verilemeyen halk pazarı yeniden kuruldu.



Pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlenirken uymayan vatandaşları da polis ekipleri uyardı. Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıdanın dışında giyim, oyuncak, gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde kuruldu. Gercüş emniyet amirliği ekipleri ve Gercüş Belediyesi personeli tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarlarında denetim yaparak, pazarcı esnafı ile vatandaşı salgın konusunda bilgilendirdi. Pazar yerlerine maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, maske ve dezenfekte ürünleri dağıttı. - BATMAN