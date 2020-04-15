Korona virüsten Düzce'de ikinci ölüm - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 95 yaşındaki Ali Kembil korona virüsten hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Düzce'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre, 95 yaşındaki Ali Kembil tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ali Kembil'in Cenazesi bugün 15 Nisan Çarşamba saat 17: 00'de Gümüşova'da defnedilecek. Korona Virüs nedeniyle Düzce'de ilk ölüm 4 Nisan tarihinde gerçekleşmiş olup, 46 yaşındaki Kızılay personeli Kabil Başer hayatını kaybetmişti. - DÜZCE