Korona virüsten etkilenen ekonomiye tantuni desteği - Son Dakika

Korona virüsten etkilenen ekonomiye tantuni desteği

- Korona virüsten etkilenen ekonomiye tantuni desteği Fatih'te 200 kilo tantuni dağıtıldı İstanbul Fatih'te bir tantuni dükkanı, korona virüsü salgını vatandaşları ekonomik olarak etkilediği için 200 kilogram ücretsiz tantuni ve ayran dağıttı.

- Korona virüsten etkilenen ekonomiye tantuni desteği

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Fatih'te 200 kilo tantuni dağıtıldı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir tantuni dükkanı, korona virüsü salgını vatandaşları ekonomik olarak etkilediği için 200 kilogram ücretsiz tantuni ve ayran dağıttı. Yıl boyunca her ayın ilk pazartesi günü düzenlenecek etkinliğe yoğun ilgi oluştu.

Korona virüs salgınının vatandaşları ekonomik olarak etkilemesinden dolayı duyarlılık gösteren bir tantuni dükkanı, vatandaşlara 200 kilogram ücretsiz tantuni dağıttı. Dükkan önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İş yeri sahiplerinin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı.

Saat 12.00'de başlayan ücretsiz tantuni dağıtımı saat 20.00'a kadar devam edecek. Ücretsiz tantuni ikramının 2020 yılı süresince her ayın ilk pazartesi günün devam edeceği öğrenildi.

"100 kilo et, 100 kilo tavuk ve 50 kova yoğurt dağıtacağız"

Pandemi sürecindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlara ücretsiz tantuni hizmeti sunan iş yeri sahibi İsmail Kember, "Ülkemizin ve dünyanın geçirmiş olduğu bu sıkıntılı süreçte, Covid-19 sebebiyle insanların içinde bulundukları ekonomik sıkıntılardan dolayı biz de kendi payımıza ne düşer diye düşündük. 2020 yılında her ayın ilk Pazartesi günü tüm gün boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz tantuni dağıtma kararı aldık. 100 kilo et, 100 kilo tavuk ve 50 kova yoğurt dağıtacağız. Tantuni ayran ile güzel olduğu için ve 'Tantuni ayran gerisi yalan' sözüne istinaden böyle bir hizmetimiz var. İlgi ve alaka çok yoğun. İlerleyen saatlerde çok daha büyük bir ilgiyle karşılaşacağımızı umuyoruz" dedi.

Verilen hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Şemsettin Doruk, "Her ayın ilk haftası yapılıyormuş. Çok memnun kaldık. Zaten biz buraya yakınız. Devamlı bir kalabalık görüyoruz. Çok hareketli bir yer burası. İlk defa yiyorum çok güzel ve tadı çok hoşuma gitti. Bizi yönlendirip sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeye uymayanlara sitem eden Kartal Çevik, "Korona virüs sürecinde ekonomik olarak etkilendim. Umarım Allah bol kazanç verir. Bir sürü insan buradan ekmek yiyecek. Çok başarılı ve çok temiz bir iş olacağına inanıyorum. Yoğunluk var fakat insanlar hala, burada ikaz edilmesine rağmen sosyal mesafeye uymuyor. Yani resmen sopayla gezmemiz gerekiyor" dedi.

Koronavirüs, İstanbul, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüsten etkilenen ekonomiye tantuni desteği - Son Dakika
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