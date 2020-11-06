Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı - Son Dakika

Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı

06.11.2020 22:17
Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı, System.String[]

Sakarya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ve bu yıl aşçılık lisesine başlayacağını belirterek, "Korona virüs yüzünden oğlum hayalleriyle birlikte öldü" dedi.

Sakarya'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ve bu yıl aşçılık lisesine başlayacağını belirterek, "Korona virüs yüzünden oğlum hayalleriyle birlikte öldü" dedi.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden Bilal ve Hatice Şair'in iki çocuğundan biri olan 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır korona virüs tedavisi görüyordu. 14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Semir Şair'in babası Bilal Şair ise yaşadığı o acı günleri anlattı. Baba Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini bu sene aşçılık lisesine başlayacağını belirterek korona virüs yüzünden oğlunun hayalleriyle birlikte öldüğünü dile getirdi. Korona virüsü freni patlamış bir kamyona benzeten baba Şair, amcasının oğlu olan 53 yaşındaki Cengiz Şair'i, iki gün sonra da kendi oğlunu kaybettiğini belirterek yaşamlarında birbirlerini çok sevdiğini ve bu yüzden mezarlarının da yan yana olduğunu kaydetti. Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir Şair'den geriye ise babasıyla çekilmiş fotoğrafları ve sosyal medyada paylaştığı videolar kaldı.

37 yaşındaki baba Bilal Şair, "Yaklaşık 1 ay önce oğlumuz Semir hastalandı ve hastaneye yatırdık. Gerekli tahliller yapıldı, ciğer röntgeni çekildi. Görselden korona virüs olduğu tespit edildi. Ciğerlerde astım ve bronşit hastalığı daha önceden vardı çocuğumuzun. Zaten ilk olarak astım ve bronşitten götürdük biz hastaneye. Yaklaşık 7-8 yıl önce tedavi olmuştu ama bronşit tamamen temizlenmediği için, ciğerlerde kalıntı bıraktı. Üşüttü ve üşüttüğü zaman hastalık tekrar tetikledi, hastaneye götürdük ilk olarak İstanbul'a götürdük. Doktorumuz muayene etti ve ilaçları verdi. İlaçları verdikten sonra biz Adapazarı'na döndük tekrar. Yaklaşık 2 gün ilaç tedavisini bekledik ve daha fenalaşınca burada hastaneye götürdük çocuğumuzu" dedi.

Oğlunun 23 gün boyunca entübe olarak hastanede yattığını ve 3 saniye bile olsa bağlı olduğu makinalardan ayrılamadığını aktaran baba Şair, "Semir bir gün hastanede yattı ve 2'nci günün akşamı entübeye almak zorunda kaldılar. 1 aya yakın bir süre boyunca ilaç ve tedavi gördü. 23 gün entübe olarak kaldı. Hastaneye yatırdığımızın ertesi günü pozitif çıktı ve yaklaşık 15-16 gün sonra doktorumuz koronadan kurtulduğunu ama virüsün ciğerlere verdiği zararlardan dolayı ciğer tedavisinin uyandırılarak devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun için boğazına boru taktılar, küçük ama bir o kadar da riskli bir operasyondu, Semir makinalardan 3 saniye bile ayrılamıyordu. Doktorlar tarafından yapılan başarılı bir operasyon sonucu boğazına gerekli cihazı taktılar. Çocuğumu 23'üncü günde uyandırdılar. Ertesi gün tedavisini uyanık yapacaklardı, daha sonrasında hastaneye gidip bilgi almakta yasaklandı. Telefonla görüşmemiz söylenildi, telefonu götürdük Çarşamba günü ve Perşembe günü saat 14.30 gibi ölüm haberini aldık" diye konuştu.

Korona virüsü, kalabalık halkın içerisine girmiş freni patlamış olan bir kamyona benzeten acılı baba Bilal Şair, "Ciğerlerinde oluşan hasarlardan dolayı üşüttü, korona virüse çevirdi, çevirmedi bilmiyorum ama doktorlar korona virüs dedi ve virüsün ciğerlere verdiği zarardan dolayı benim çocuğum öldü. Genel olarak sebebi üşütme, astım ama korona dedi doktor. Korona diyor ama bilmiyorum, ben şüpheli bakıyorum o işe. Korona gerçekten, freni patlamış bir kamyon gibi. Yokuştan aşağıya geliyor kalabalık bir halkın içine giriyor ve altına aldığını ezip parçalıyor, kurtulan kurtuluyor. Öyle bir kamyona kimse müdahale edebilir mi, Allah'tan başka hiç kimse müdahale edemez, öyle bir hastalık şuanda" şeklinde konuştu.

Semir Şair'in ölümünden 2 gün önce Bilal Şair'in 53 yaşındaki amcasının oğlu Cengiz Şair de hayatını kaybetti. Amcasının oğlu ile kendi oğlunun birbirlerini çok sevdiğini ve aynı kaderi paylaştıklarını aktaran baba Şair, "Amcamın oğlu Cengiz Şair, kendisi 53 yaşında. Amcamın oğlu korona virüsten vefat etti ve aradan 2 gün sonra benim oğlum vefat etti. Türkiye genelinde bu kadar ileri derecede ilk 10 olduğunu belirtti doktorlar. Çocuk olarak Semir tek, ileri derecede tek. Doktorlar bile şaşkındı Semir'e. Allah'ım bu musibeti alır başımızdan, temizler inşallah. Daha canlar yanmasın gerçekten çok büyük acı çektik. Ben ömrü hayatımda hiçbir yakınımı gömmemiştim, ilk gömdüğüm amcamın oğlu Cengiz ve sonrasında kendi oğlum, ikisi birbirini çok severdi. Bunun büyüğü, küçüğü, genci veya yaşlısı yok. Freni patlamış kamyon gibi büyüğü, küçüğü fark etmiyor eziyor geçiyor. Herkes çaresiz bu hastalığın karşısında" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı

Koronavirüs, Sakarya, Baba, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı         
22:18
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim         
21:53
İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı         
21:36
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı         
18:45
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 22:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsten hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei