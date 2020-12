Korona virüsten hayatını kaybeden doktorlar anıldı - Son Dakika

İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybeden 5 doktor bugün yapılan törenle meslektaşları, mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Korona virüsle mücadelede en ön safta görev alan sağlık çalışanlarından 5'i daha dün hayatını kaybetti. Meslektaşları, mesai arkadaşları ve sevenleri, Dr. Ahmet Oğuz Tezcanlı, Dr. Mehmet Karakum, Dr. Ahmet Zare, Dr. Mustafa Selek ve Dr. Rıza Ferruh İlter'i anmak için saat 12.30'da Mecidiyeköy'deki özel bir hastanenin önünde bir araya geldi. Hayatını kaybeden doktorlar için yapılan saygı duruşunun ardından söz alan Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Saip, "Şu an için alınması gereken acil önlemin 14 gün boyunca evlere kapanmak olduğunu söylüyoruz" dedi.

14 GÜN KARANTİNA ÖNERİSİ

Artan vakaların önüne geçilmesi için bir an önce yeni tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Saip, "Pandeminin başladığı ilk zamanlarda aramızdan ayrılan Cemal Taşçıoğlu'dan bu yana maalesef birçok sağlık çalışanımızı kaybettik. Talebimiz Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu konudaki yasanın bir an önce Meclisten geçmesidir. Sağlık çalışanları salgının başındakinden daha kötü durumdalar. Bu nedenle moral, motivasyona ihtiyaçları var. Hem özlük haklarının düzeltilmesi, hem gerekli korunma önlemlerinin alınması hem de salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması acil önem kazanmış durumdadır. Yetkililere şu an için alınması gereken acil önlemin 14 gün boyunca evlere kapanmak olduğunu söylüyoruz. Bu önlem bir an önce alınırsa sağlık sistemindeki bu yığılma engellenmiş, sağlık çalışanları ve toplum sağlığı korunmuş olur. Yetkilileri bir an önce tedbir almaya çağırıyoruz" dedi.

