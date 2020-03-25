Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş - Son Dakika

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Korona virüsten iş yerleri kapanan berberlerden evde tıraş
6 saat önce
Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan berberler, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar ile müşterilerini evlerinde tıraş ediyor.
Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan berberler, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılar ile müşterilerini evlerinde tıraş ediyor.
Korona virüs salgını nedeniyle geçici bir süreliğine kapanan berberler, müşterilerine hizmette yeni bir yöntem geliştirdi. Düziçi'nde bulunan berber Ömer Pehlivanoğlu, "İş yerlerimiz virüsten dolayı kapandı. Ancak müşterilerimizden telefon üstüne telefon alıyoruz. Artık müşterilerimiz laftan anlamaz olunca biz de onların ayağına gidiyoruz eldivenimizi ve maskemizi takarak. 65 yaş üzerindeki müşterilerimize bu şekilde yardımcı oluyoruz. Biz bu zorlu süreçte büyüklerimizin yanındayız" dedi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
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