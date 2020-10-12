Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi

12.10.2020 15:48
Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bisiklet akademisinin son misafiri İngiliz turist Luqman Samir oldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bisiklet akademisinin son misafiri İngiliz turist Luqman Samir oldu. 2015 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatında AB projesiyle mühendis olarak kısa süre görev yapan Samir, Hırvatistan'da karşılaştığı İspanyol bisikletçinin tavsiyesiyle Lüleburgaz'a geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle işsiz kaldığı için bisikletiyle dünya turuna çıkan ve Türkiye'ye gelen Samir, "Burası gibi güzel bir yeri daha önceden hiç görmedim. Umarım dünyada örnekleri çoğalır" dedi.

Kurulduğu günden bu yana dünyanın dört bir yanından yüzlerce bisiklet tutkununun uğrak noktası haline gelen ve "Bisikletçilerin Birleşmiş Milletleri" benzetmesi yapılan Lüleburgaz Bisiklet Akademisi'nin son misafiri ise İngiliz Luqman Samir oldu.

"Korona virüs nedeniyle işimden oldum"

İki ay önce İngiltere'nin Manchester kentinden yola çıktığını söyleyen Samir, hedefinin İran'a gitmek olduğunu söyledi. Uzun yıllardır hayalinde dünyayı bisikletle gezme düşüncesi olduğunu kaydeden Samir, bu hayalini korona virüs salgını nedeniyle işsiz kaldıktan sonra gerçekleştirmeye karar verdiğini söyledi. Samir, " Latin Amerika'da İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordum. Korona virüs nedeniyle işimden oldum. Oradan döndükten sonra bir iş bulamadım. Bisikletim de vardı. Uzun bir yolculuğa çıkmamıştım. Aklımın bir köşesinde bisikletle hep yola çıkma düşüncesi vardı. Ancak bu zamana denk geldi" dedi.

Türk insanına övgü

Türk insanının korona virüse yönelik aldığı tedbirleri de anlatan Samir, "Türkiye'de henüz 5'inci günüm. Ancak Türkiye'deki insanlar Avrupa'da gördüğüm diğer ülkelere kıyasla kişisel olarak sorumluluğunun farkında. Bu konuda iyi bir politika izleniyor olmalı ki insanlar bunu uyguluyor. Bu salgın umarım kısa süre içerisinde biter" ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz'ı İspanyol'dan öğrendi

Samir, Lüleburgaz Bisiklet Akademisi'ni Hırvatistan'da karşılaştığı İspanyol bir bisiklet tutkunundan öğrendiğini söyleyerek, "Daha önceden hiçbir yerde bisiklet akademisi görmedim ya da duymadım. Bisikletle Hırvatistan üzerinden geçerken İspanyol bir bisikletçiyle tanıştım. Bana Lüleburgaz'da Bisiklet Akademisi olduğunu ve İnanç Zorlutuna isimli bisiklet tutkununun misafirperverliğini anlattı. Bana burayı kesinlikle tavsiye etti. Ben de Lüleburgaz Bisiklet Akademisi'ni rotama ekledim" dedi.

Hayran kaldı

Lüleburgaz Belediyesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren Samir, LYMBA gibi bir yeri daha önce hiç görmediğini söyledi. Samir, "Böyle bir alanla hiç karşılaşmadım. Diğer ülkelerde bedava olarak apartman daireleri gibi yerlerde kaldım. Son olarak Sarajevo'da günlüğü 8 Euro karşılığında bisikletçilerin kaldığı bir yerle karşılaştım. Ama burası gibi değildi" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi
Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi
Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi

Koronavirüs, Lüleburgaz, Bisiklet, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu 'Kedicik'lere attı: Onlar kullanıyordur İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı         
16:27
İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı         
16:06
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi         
15:06
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 16:39:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsten işsiz kalan İngiliz, bisikletiyle Türkiye'ye geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei