Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar - Son Dakika

Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar

31.01.2021 11:37

Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar Gölet kenarına gelen Yakup Bayram: "Göl kenarı en güzel izole olma yeridir"ESKİŞEHİR – Eskişehir'de bazı vatandaşlar, şehir merkezi kalabalığından göl ve göletler kenarına giderek, hem korona virüsten korunuyor hem de balık tutarak doğada...

Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar

Gölet kenarına gelen Yakup Bayram:

"Göl kenarı en güzel izole olma yeridir"

ESKİŞEHİR – Eskişehir'de bazı vatandaşlar, şehir merkezi kalabalığından göl ve göletler kenarına giderek, hem korona virüsten korunuyor hem de balık tutarak doğada huzur buluyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymak zorunda olan vatandaşlar özellikle şehir merkezi kalabalığında tehlike ile karşı karşıya. Şehir merkezinde yoğunluk nedeniyle sağlıklarına dikkat etmek isteyen vatandaşlar streslerini doğaya yönelerek atıyor. Şehir merkezi yakınında bulunan göl ve göletler balıkçıları ağırlıyor. Buralara gelen vatandaşlar şehir merkezinden uzak, korona tedbirlerine uyarak huzur buluyor. Sarısungur Göletine gelen 51 yaşındaki Yakup Bayram ve 57 yaşındaki İsmail Başaran ise semaverde çay yaparak, çevrede bulunan sokak hayvanlarını da besliyor. Şehrin karmaşasından ve salgının getirdiği kısıtlamalardan bunalan iki arkadaş, soluğu merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sarısungur Göleti'nde alıyor. Hafta içi neredeyse her gün gelen Bayram ve Başaran günün yaklaşık yarısını göletin yanında geçiriyor. İki arkadaş, burada odun ateşinde demlenmiş çaylarını yudumlayıp balık tutmaya çalışıyor. Gölet civarındaki sokak hayvanlarını da besleyen iki arkadaş toprakla ve doğayla iç içe oldukları için oldukları için son derece huzurlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

"Göl kenarı en güzel izole olma yeridir"

Soğuğa rağmen doğayla iç içe olmanın keyifli olduğunu ifade eden Yakup Bayram, burada toprağa temas ederek stres attıklarının altını çizdi. Bayram, "Buraya yaz kış demiyoruz geliyoruz. Yaşadığımız yerde pek bir şey yapamıyoruz. Burada stres atıyoruz, pandemiyi burada geçiriyoruz, göl kenarı en güzel izole olma yeri. Çayımızı içiyoruz, oltamızı atıyoruz balık çıkarsa çıkıyor, çıkmazsa çekip gidiyoruz. Toprağa, doğaya temas ediyoruz, burada bir tane köpeğimiz var, onun karnını doyuruyoruz" diye konuştu.

"Temiz hava bol gıda alıyoruz"

Şehrin merkezinde oturduklarını ve insanlardan evde kalarak değil doğaya çıkarak uzaklaşmanın daha mutluluk verici olduğunu belirten İsmail Başaran ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Eskişehir merkezinde oturuyoruz, insanlardan uzaklaşmak ve izole olmak için buraya geliyoruz. Burada çayımızı içiyoruz burada vaktimizi değerlendiriyoruz. Temiz hava bol gıda, istirahatimize bakıyoruz burada. Su sesi bizi neşelendiriyor, moral oluyor bize. Balıkta gelirse oltamıza daha da mutlu oluyoruz."

Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar
Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar
Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar
Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar

Yakup Bayram, Koronavirüs, Eskişehir, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsten kaçıp gölet kenarında huzur buluyorlar - Son Dakika


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