Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar - Son Dakika

Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar

01.05.2021 11:08

- Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan amca çocukları Necati ve İlker Otçu, korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmak için bahçelerindeki ağaca bitişik ahşap ev inşa ettiler.

- Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan amca çocukları Necati ve İlker Otçu, korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmak için bahçelerindeki ağaca bitişik ahşap ev inşa ettiler. Yerden 5 metre yükseklikte olan ve merdivenle ulaşılabilen ağaç kondu görenleri şaşırtıyor.

Yaklaşık 10 metrekare büyüklüğündeki ağaç evi inşa etmelerindeki en önemli etkenin salgın olduğunu belirten Necati Otçu(35), "İş yerlerimiz kapanınca bahçelerimize çekildik. Evlere kapanmak zorunda kaldık. Çocuklar da evde sıkılınca onlar için oyun alanı olsun diye küçük bir ev yapacaktık, böyle büyük bir eve dönüştü. Dışarıda vakit geçirmektense bu evle kendimizi koronadan bir nevi koruma altına almaya çalıştık" dedi.

"Eski Amasya evlerinden esinlendik"

Aynı zamanda arkeolog olan Otçu, ceviz ağacına bitişik şekilde olup merdivenle çıkılan ağaç evi 10 günde yaptıklarını anlatarak, "Eski Amasya evlerinden esinlendik. Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde bu tarz cumbalı evlerin çok fazla olduğu biliniyor. Nadir görülen bir minyatür olduğu için de insana ayrı bir haz veriyor" diye konuştu.

"Geri dönüşüm malzemelerini tercih ettik"

Evin yapımında bahçelerindeki eski eşya ve ağaç parçalarını kullandıklarına değinen Otçu, "Ayakları için ağaçtan telefon direğini mantoladık. Geri dönüşüm olan ürünleri de kullandık. Lüks, abartılı malzemeler kullanmadık. Tamamen kendimize ait araç ve gereçlerden oluşan bir eser ortaya çıkardık. Daha sonra diğer ağaçlarımıza da bu tarz ev yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar
Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar
Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar
Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüsten korunmak için 'ağaç kondu' yaptılar - Son Dakika


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