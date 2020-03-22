Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular - Son Dakika

Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular

6 saat önce

Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar Büyükçekmece sahiline akın etti İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yetkililerin 'evde kalın' uyarılarına rağmen sahillere akın etti.

Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular

Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar Büyükçekmece sahiline akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yetkililerin 'evde kalın' uyarılarına rağmen sahillere akın etti. Hafta sonu Büyükçekmece sahiline gelen vatandaşlar, adeta canlarını tehlikeye attı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı, vatandaşları mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkmamaları için 'evde kal' çağrısıyla uyarmıştı. İstanbul'un en çok rağbet gören sahillerinden biri olan Büyükçekmece kordonboyu, korona virüs tehdidine rağmen bu hafta sonunda da on binlerce kişinin tercihi oldu. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlıların sokağa çıktığı ve parklarda oturduğu görüldü. Büyükçekmece Belediyesince sürekli yapılan anonsları ve zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerine kadar sahilde aileleri ile birlikte zaman geçirdi.

"Evden korka korka çıkıyorum"

Virüs nedeniyle her yeri temizlediğini, sürekli ellerini yıkadığını aktaran Nadire Durhan, "Evden korka korka çıkıyorum. Geliyoruz insan dolu. Çıkmayın diyorlar ama yasağa kimse uymuyor. Ben deniz havası almaya çıktım. Ama insanlara bulaşmıyorum. Evde her yeri temizliyoruz. Keşke her zaman temiz olsak da bu virüsten kurtulsak. İnşallah kurtulacağız. Torunumu göremiyorum. Dikkat ediyoruz, ellerimizi hep yıkıyoruz" dedi.

"Ama tedbiren evde kalmamız gerekir"

Vatandaşların sahile hava almaya geldiğini belirten Hüseyin Serin, "Bence bu denetim çok güzel olmuş. Yurttaşı ikaz ediyorlar. İnsanlar evde durmaktan sıkılıyor. Kapalı alanda durmaktansa sahile geliyorlar. Büyükçekmece güzel bir yer, sahilde deniz havası almak kapalı alanda olmaktan daha güzel. Ama tedbiren evde kalmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Gençler içeride, yaşlılar dışarıda, uyarılara uyulması lazım"

Büyükçekmece'de yaşadığını, sahile çoğunluğun başka ilçelerden geldiğini söyleyen Yılmaz Şam, "Biz Büyükçekmece sahilinde oturuyoruz. Aslında Büyükçekmeceliler çıkmıyor dışarıya, dışarıdan gelen daha çok oluyor. Deniz havası almak istiyorlar. O yüzden kalabalık. Yaşlıların bilhassa çıkmaması lazım. Bir bakıyorum ki daha çok yaşlılar geziyor. Gençler içeride, yaşlılar dışarıda. Yaşlıların uyarılara uyması lazım" diye konuştu.

Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular

Çin Halk Cumhuriyeti, Büyükçekmece, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek         
09:37
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkate almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti         
13:18
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:31:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsten korunmak için evde kalmak yerine sahile koştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]