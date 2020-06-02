Korona virüsten korunmak için kavanozlar dolusu pekmez yapıp komşularına dağıttı - Son Dakika

Korona virüsten korunmak için kavanozlar dolusu pekmez yapıp komşularına dağıttı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir vatandaş, korona virüs günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen tencereler dolusu pekmez kaynatarak komşularına dağıttı.

Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde yaşayan Cemal Kaya isimli vatandaş korona virüs salgının ardından bağışıklık sistemini güçlendirmek için dedesinden öğrendiği pekmez tarifine başvurdu. Ormana giderek faydalı bitkileri toplayan ve karıştıran Kaya, evinin önünde tencerelerde pekmez kaynattı. Yaptığı karışımı kavanozlara dolduran Kaya, komşularına dağıttı.

Bu bitkisel bir ilaç türü.

Ormandan topladığı bitkilerle karışım yapan Cemal Kaya "Biz korona virüs hastalığı Dünya'da ve ülkemizde görülmeye başladığında ne yapabileceğimizi düşündük ve zamanında dedelerimizin solunum sıkıntısı çeken hastalara yapmış olduğu bu karışım aklımıza geldi. Hem eskileri hatırlama amaçlı hem de kendimizi korumak amaçlı bu karışımı yapmaya karar verdik. Gerçekten zor ve yorucu bir iş, biz evimizde sıkılıyorduk baktık ki yapabileceğimiz müsait bir bahçemizde var ne yapabileceğimizi düşündük ve bu karışımı yapmaya başladık. Şimdiye kadar yaptığımız karışımların çoğunu komşularımıza dağıttık kendimizde sürekli kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Kavanozlar dolusu pekmez yaptı.

Evinin bahçesinde yaktığı odun ateşinde kazanlarla kaynattığı ve karışımlarını uyguladığı pekmezlerden kavanozlar dolusu yapan mahalle sakini bu kadar çok pekmezi ne yapacaksınız sorusuna ise, yoldan geçen herkese vereceğim ki faydalansınlar cevabını verdi.