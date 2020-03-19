Korona virüsten korunmak için saf alkol içtiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsten korunmak için saf alkol içtiler - Son Dakika

Korona virüsten korunmak için saf alkol içtiler

6 saat önce

İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi.

Korona virüsten korunmak için saf alkol içtiler, System.String[]

İstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde Korona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi.


İstanbul Zeytinburnu'nda ortaya çıkan saf alkol faciasının boyutları gün geçtikçe arttı. Tamamı Türkmenistan vatandaşı toplam 20 kişinin, içtikleri saf alkolden zehirlenerek hayatını kaybettikleri öğrenildi. 34 Türmenistan vatandaşının hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saf alkolün satıldığı büfeleri araştırdı. Hastanelerde tedavi gören Türkmenistanlıların ifadesini alan polis, saf alkolü aldıkları noktaları belirledi. Başakşehir, Bağcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Güngören'de saf alkol satılan büfe, otel, restoran ve berber dükkanlarını belirleyen polis, yaptığı operasyonla 11 kişiyi gözaltına aldı.


Hastanede tedavisi devam eden Türkmenistanlıların ifadelerinde Korona virüsten korunmak için saf alkol içtiklerini söylediği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Türkmenistan, Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:53 Kaynak: İHA

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