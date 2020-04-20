Korona virüsten kurtulan 82 yaşındaki anne ve oğlu taburcu oldu - Son Dakika

Korona virüsten kurtulan 82 yaşındaki anne ve oğlu taburcu oldu

MALATYA - Malatya'da anne ve oğlu birlikte korona virüs (Covid-19 ) hastalığını yenerek hastaneden taburcu oldular.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan yeni tip korona virüs salgınına yakalanarak Eğitim Araştırma Hastanesinde 17 gün tedavi süreçleri devam eden ve sağlıklarına kavuşan Fatma Taştan ve oğlu Nusret Taştan taburcu edildi.

Nusret Taştan, hastalık süreçleriyle ilgili bilgi verirken, "Annem ve bana korona virüs tanısı konularak Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine yatırıldık. 17 günlük bir tedavinin ardından çok şükür annem ile bu hastalığı atlatarak taburcu olduk" ifadelerini kullandı.

Nusret taştan, yeni tip korona virüs hastalığına yakalanmamak için önerilerde de bulunarak, "Dünyanın ve ülkemizin başına bela olan salgından korunmak için lütfen hijyene, sosyal mesafeye, beslenmemize ve özelikle dışarı çıkmama konusunda yapılan uyarılara mutlaka uyalım. Elimizden geldiği sürece çok mecbur olmadığımız sürece evlerimizden dışarı çıkmayalım. Bilinçli olursak Allah'ın izni ile bu salgından el birliği ile kurtuluruz. En kısa zamanda eski günlerimize döneriz" şeklinde konuştu.