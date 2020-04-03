Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika

Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım

6 saat önce

Kırklareli'nde ilk korona virüs vakası olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Selin Telo'nun eşi Akın Telo sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Korona virüsten kurtulan sağlık personelinin eşinden duygulandıran paylaşım, System.String[]

Kırklareli'nde ilk korona virüs vakası olan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Selin Telo'nun eşi Akın Telo sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Telo, "Canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan, yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. Kendisine Covid-19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü" ifadelerini kullandı.


Kırklareli Devlet Hastanesinden önceki gün iyileşerek taburcu olan ve Kırklareli'nin ilk korona virüs hastası olan sağlık personeli Selin Telo'nun hayat hikayesinin yanı sıra eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Telo'nun paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenilirken, kahraman sağlık görevlisinin Elazığ depreminden Edirne'deki göçmenlerin sağlık taramasına kadar çok sayıda bölgede cefakarca çalıştığı ortaya çıktı. Selin Telo'nun son olarak da Kırklareli'ndeki yurtlara yerleştirilen vatandaşların tedavisinde yer aldığı öğrenildi.


"Ne yapacağımızı bilemedim"


Akın Telo, yaşadıkları olay sonucunda ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyerek, "Ne yapacağımızı bilmediğimiz çok üzüldüğümüz anlardan birini yaşadım. Bazı şeyleri engellemeye çalışsak da engelleyemediğimiz anlar olur ya onu yaşadım. Benim eşim canla başla çalışan, hayatının her anında 'Daha iyi, daha güzel ne yapabilirim' diyen, insanlara, vatana ve millete nasıl faydalı olacağını her daim düşünen özel bir insandır. Elazığ'da deprem oldu, hiçbir şey düşünmeden hizmet, bir kişiye dahi ufacık da olsa faydam olabilir mi diyerek gözü kırpmadan gitti, Edirne Sınır Kapısında göçmenler var, zor durumdalar, yine orada eşim insanlara din, dil ve ırk gözetmeksizin yardımcı olmak için giderek çalıştı" dedi.


"Çok zor 9 gündü"


Telo eşinin son olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınına karşı da canla başla, hiç uyumadan mücadele ettiğini söyledi. Telo eşi için son olarak şu ifadeleri kullandı:


"En sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi için de canla başla, hiç uyumadan, dinlenmeden hatta çocuklarının dahi uyuduğunu göremeden Yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza hizmet vermek için yurtta çalıştı. Çalışmadan yoğunluktan hiç bir zaman şikayet etmedi. ve kendisine Covid-19 teşhisi konuldu. Çok zor 9 gündü. Bugün kendisi Allah'ın izni, devletimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile taburcu oldu. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki bizim evin her şeyine, annemize bir şey olmadı. Allah tüm hastalarımıza şifa versin." - KIRKLARELİ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:55 Kaynak: İHA

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