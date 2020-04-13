Korona virüsten ölen eczacı Adıyaman'da anıldı - Son Dakika

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Korona virüsten ölen eczacı Adıyaman'da anıldı
6 saat önce
Adıyaman'da faaliyet gösteren eczacılar İstanbul'da yaşayan ve korona virüs nedeniyle ölen meslektaşını gerçekleştirilen etkinlikle andı.
Adıyaman'da faaliyet gösteren eczacılar İstanbul'da yaşayan ve korona virüs nedeniyle ölen meslektaşını gerçekleştirilen etkinlikle andı.
Adıyaman'daki eczacılar, İstanbul'da ki bir eczanede görevli olan ve korona virüs ile verdiği mücadelede hayatını kaybeden İsmail Durmuş'u anmak amacıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikle meslektaşlarını anan eczacılar, meslektaşları için dua etti.
Eczacılar anma etkinliği esnasında ise sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmedi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:00 Kaynak: İHA
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