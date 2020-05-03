"Korona virüsten son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 126 bin 45, can kaybının 3 bin 397 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 24 saatte bir güncellediği Türkiye'deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 24 bin 1 test yapılırken, bin 670 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 61 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 892 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367'ye, toplam vaka sayısı 126 bin 45'e, toplam vefat sayısı 3 bin 397'ye, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 424'e ve toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151'e yükselirken, bir önceki gün 778 olan toplam entübe hasta sayısı 766'ya geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün, iyileşen hasta sayımız, mevcut korona virüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak" dedi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)