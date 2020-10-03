Son dakika haberi... Korona virüsten hayatını kaybeden cumhuriyet savcısı için tören düzenlendi - Son Dakika

Korona virüsten hayatını kaybeden cumhuriyet savcısı için tören düzenlendi

VAN - Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Van Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya için adliye önünde cenaze töreni düzenlendi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs vaka sayısının iki kat arttığı Van'da üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Van'da görev yapan ve hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Cumhuriyet Savcısı Kaya (56), yaklaşık bir ay önce korona virüse yakalandı. Hastanenin yoğun bakım servisinde 20 gündür tedavi gören Savcı Kaya, bugün korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Savcı Kaya'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Evli ve bir çocuk babası Savcı Kaya için Van Adliye Sarayı önünde cenaze töreni düzenlendi. Savcı Kaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Adliye Sarayı önüne getirildi. Özgeçmişinin okunmasının ardından bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Kaya'ya rahmet, yakınlarına ise sabır diledi. Başsavcı Dönmez, "Yaklaşık bir buçuk yıldır Van Adliyesinde görev yapmaktayım. Kendisini her zaman yardımsever, çalışkan, başarılı ve özverili kişiliğiyle tanırdık. Savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ve edilen duanın ardından Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya'nın cenazesi, memleketi Erzincan'a uğurlandı.

Cenaze törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, hakim, savcı ve çok sayıda adliye personeli katıldı.