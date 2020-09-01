Korona virüsü 5 ayda yendi - Son Dakika

Korona virüsü 5 ayda yendi

Korona virüsü 5 ayda yendi 5 aydır yoğun bakımda yatan korona virüs hastası taburcu edildi 2 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda yatan korona virüs hastası sağlığına kavuştu Eşi korona virüs nedeniyle 5 ay yoğun bakımda kalan Müşerref Sümek: "Lütfen herkes kendini korusun" Korona virüsün...

Korona virüsü 5 ayda yendi

5 aydır yoğun bakımda yatan korona virüs hastası taburcu edildi

2 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda yatan korona virüs hastası sağlığına kavuştu

Eşi korona virüs nedeniyle 5 ay yoğun bakımda kalan Müşerref Sümek: "Lütfen herkes kendini korusun"

TEKİRDAĞ - Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günlerde öksürük şikayeti ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvuran kronik astım hastası Mustafa Sümek 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çorlu Devlet Hastanesinde korona virüs nedeniyle yaklaşık 5 ay süren yoğun bakım tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek seviyeye gelen Mustafa Sümek adlı hastanın eşi, başından geçenleri ve yaşadıklarını anlattı.

Eşinin 5 aydır hastanede olduğunu kaydeden Müşerref Sümek, "Eşim 5 aydır burada. Doktorlarımız çok ilgilendiler hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ama eşim çok zor bir dönemden geçti, şu anda yeniden doğmuş gibi. Allah razı olsun bu güne geldik. İnşallah bundan sonra da böyle yavaş yavaş kendini toparlar. Sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Sümek, "Kendilerine çok dikkat etsinler bu şakaya gelmeyen bir şey. Eşimde o konuda biraz duyarsızca davrandı. Ama sonucunu gördü. Bence herkesin duyarlı olmasını isterim. Çok zor bir süreçten geçtik. Onun için lütfen herkes kendini korusun. Çok dikkatli olsun, mümkün olduğunca kendine dikkat etsin. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşamasınlar, biz çok kötü bir süreçten geçtik" diye konuştu.

Mustafa Sümek'in ağabeyi Hüseyin Sümek ise, "Zor bir süreçten geçtik, bu bir gerçek. Fakat doktorlarımız gerekli her şeyi sundular, her şeyde yardımcı oldular. Kesinlikle bizi yalnız bırakmadılar, gereken her şeyi yaptılar" şeklinde konuştu.

"Maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmeliyiz"

Hastanın serviste takibini yapan Dr. Yunus Cem Tuncer de, 2 Nisan 2020'den bu yana süren tedavi ile ilgili olarak,"Hastamız 2 Nisan'da öksürük şikayetiyle acil polikliniğimize başvuruyor. Servis yatışından sonra durumu ağırlaşınca astım hastası da aynı zamanda. Yoğun bakıma alınıyor ve burada 18 Ağustos'a kadar arkadaşlarımız yoğun bakım tedavisini yapıyorlar. Oradan da servis tedavisinin devam etmesi için biz aldık. Biz de tedavisini tamamladık ve şifa ile taburcu edeceğiz. Bu hastalığın kimde olduğunu bilmiyoruz, onun için maske, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etmemiz ve kurallara uymamız gerekir" dedi.

Türkiye özellikle son 10 yılda sağlık alanında çok büyük atılımlara imza attığının altını çizen Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar ise, "Avrupa ve Amerika'ya göre kıyaslandığı zaman 100 bin kişiye düşen yatak sayısı bizim ülkemizde ortalamanın aşağı yukarı 6 - 7 katı daha büyük yatak kapasitesine sahip. Bunun da meyvelerini topluyoruz diyebilirim aslında. Hastanın çok uzun süre yatış süresi oldu. Allah'a çok şükür ki taburculuk noktasına kadar gelebildi. Uzun süre hem hasta için, hem yakınları hem de sağlık personeli için yıpratıcı ve zor bir süreç oluyor. Bizim temennimiz aslında olay bu noktaya gelmeden, topta genel geçer bir kural vardır. Tedbirlerin en küçüğünde bir ihmal yapılması en büyük komplikasyonlara en büyük hastalıklara, başa çıkamayacağımız durumlara sebep olur. O yüzden tedbiri elden bırakmadan, maske, sosyal mesafe artı bunun yanında da el hijyenine dikkat ederek virüsü beraberce yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Korona virüsü 5 ayda yendi

Koronavirüs, Türkiye, Çorlu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüsü 5 ayda yendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlara ek yüzde 5 kesinti uygulayacak İslamofobik Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımladı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisine hastanede devam edilecek Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı Samsun'da izole olması gereken 262 korona şüphelisi, evlerinde bulunamadı         
14:16
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak         
14:11
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı Trabzonspor, Anderson Talisca'nın transferi için girişimlere başladı         
13:47
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor Sınırda endişelendiren görüntü! Afgan göçmenler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye giriyor         
10:54
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi         
20:57
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 18:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü 5 ayda yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei