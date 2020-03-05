"Korona virüsü ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir" - Son Dakika
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"Korona virüsü ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir"

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ülke olarak biyolojik bir savaş içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bir kez daha ülke olarak istikrarı koruyarak bu süreci de atlatacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı General Hüseyin Selami, ülke olarak biyolojik bir savaş içerisinde olduklarını söyleyerek, "Bir kez daha ülke olarak istikrarı koruyarak bu süreci de atlatacağız" dedi.

İran'ın Kerman şehrinde konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bu yıl içerisinde ABD ile savaşlarının çok daha etkili ve yakından olduğunu söyleyerek,"Düşmanın tüm şiddetli baskı ve saldırılarına rağmen bu yıl da zafer bizimle olacak" ifadesini kullandı.

İran'ın korona virüsü ile mücadelesini biyolojik bir savaş şeklinde adlandıran General Selami, "Ülke olarak bugün biyolojik bir savaş içerisindeyiz. Elbette herkes şunu bilsin ki bir kez daha istikrar ve güvenliğimizi koruyarak bu süreci atlatacağız" şeklinde konuştu.

Korona virüsünün ABD'nin biyolojik bir saldırısı olabileceğini söyleyen Selami, "ABD'nin ilk önce Çin'i ve ardından İran ile birlikte tüm dünyaya hedef alan olası biyolojik saldırısı karşısında kazanan biz olacağız. Elbette eğer ABD böyle bir saldırıyı gerçekten yapmışsa, bu saldırı onu da etkisi altına alacaktır. Korona virüsü ABD'nin işi olmasa dahi İran bu virüsü yenecektir" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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