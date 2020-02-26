Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı - Son Dakika
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Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı

6 saat önce

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Korona virüsü Alman ordusuna sıçradı, System.String[]

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin korona virüsü semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker korona virüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Korona virüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.


Almanya genelinde 17 korona virüsü vakası olduğu biliniyor. - FRANKFURT

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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