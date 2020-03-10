Korona virüsü, Almanya için ekonomik motor olan tüm fuarları durdurdu - Son Dakika
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Korona virüsü, Almanya için ekonomik motor olan tüm fuarları durdurdu

29 dakika önce

Almanya Federal Endüstri ve İletişim Derneği (BVIK), korona virüsü nedeniyle ülkede iptal edilen veya ertelenen fuarların organizatörlere, 4 milyar Euro ve 10 milyon ziyaretçi kaybına mal olduğunu açıkladı.

Korona virüsü, Almanya için ekonomik motor olan tüm fuarları durdurdu, System.String[]

Almanya Federal Endüstri ve İletişim Derneği (BVIK), korona virüsü nedeniyle ülkede iptal edilen veya ertelenen fuarların organizatörlere, 4 milyar Euro ve 10 milyon ziyaretçi kaybına mal olduğunu açıkladı.

Almanya Federal Endüstri ve İletişim Derneği (BVIK), tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da ulusal veya uluslararası 178 fuarın düzenlendiği ve son dönemlerde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle bu fuarların iptal edildiği ya da ertelendiği hatırlatıldı. İptal edilen fuar organizasyonlarından 220 şirketin etkilendiği bildirilen açıklamada, fuarların iptalinin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiği vurgulandı. Fuar iptallerinden dolayı da bir çok kişinin işsiz kalma riskinin olduğu aktarıldı.

"DİJİTAL ÇÖZÜMLER GERÇEK TİCARET FUARLARININ YERİNİ ALAMAZ"

Sanal ticaret fuarlarının gerçek ticaret fuarlarıyla aynı başarıyı elde etmeyeceğini belirten BVIK Yönetim Kurulu Başkanı Ramona Kaden, "Dijital çözümler gerçek ticaret fuarlarının yerini alamaz. Tüketim mallarında pazarlamanın dijitalleşmesi için fuarlar, son ve belirleyici itici güçtür. Endüstriyel ticarette iletişim, çok daha karmaşık satın alma ve müşteri yapısı ile güven arttırıcı kişisel temasa dayanmaktadır. Ticaret fuarları gibi büyük olayları iptal etmek, bu nedenle sadece pazarlama alanında büyük bir zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda ticaret fuarı işinden gelen siparişlerin eksikliği nedeniyle satışlarda da zarar anlamına gelir" diyerek 2020 yılının zor bir yıl olacağını dile getirdi.

Kaden, Alman endüstrisinin risk altında ve şirketlerin politik beklentiler içinde olduğunu dile getirerek, hükumetin konuyla ilgili acil bir yardım programı hazırlamasını beklediklerini söyledi.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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