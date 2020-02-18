Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı - Son Dakika

Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı

6 saat önce

Çin'de korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi.

Çin'de korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, bir aydır görmediği 3 yaşındaki oğlu ile metrelerce uzaktan hasret giderdi.

Çin'in Wuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor. Başta salgının yayıldığı Wuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor. Çin'in devlet haber ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor. Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.

(İHA)

Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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