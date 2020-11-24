Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, "Herkes 3 kurala dikkat etsin" - Son Dakika

Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, "Herkes 3 kurala dikkat etsin"

24.11.2020 11:04

- Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, "Herkes 3 kurala dikkat etsin" Zonguldak'ta korona virüs sürecini izole olduğu odada geçiren 24 yaşında Tuğa Yılmaz yaşadıklarını anlattı.

- Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, "Herkes 3 kurala dikkat etsin"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs sürecini izole olduğu odada geçiren 24 yaşında Tuğa Yılmaz yaşadıklarını anlattı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayatının şokunu yaşadığını anlatan genç kız, "Psikolojim alt üst olmuştu. O kadar tedbir almama rağmen nasıl bulaştığını anlamadım" dedi.

Zonguldak'ta yeni tip korona virüse yakalanan 24 yaşındaki Tuğba Yılmaz, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Korona virüs salgınına nereden yakalandığını anlamayan genç herkesi 3 kurala uymaya davet etti. İzole olduğu 14 gün boyunca kaldığı odadan çıkmayan genç kız, gençlere de çağrıda bulundu. Kasım ayının başında öksürük ve burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvurarak test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen Yılmaz, "Testimin pozitif çıktığını öğrendiğim gün maske ve eldiven takarak bulunduğum odada izole oldum. Öğrendiğim zaman şok yaşadım. Psikolojim alt üst olmuştu; o kadar korunduğum halde nereden geldiğini anlamadım.14 gün tek odada kaldım. Ailem yemeklerimi odamın kapısına koydu. Camdan dışarı bakarak zaman geçiriyordum" dedi.

"Sağlıkçılara çok teşekkür ediyorum"

İlk gün sağlıkçıların eve gelerek kendisine moral verdiğini ifade eden Tuğba Yılmaz, "Doktor bey çok yardımcı oldu. İlk gün ilaçlarımı getirdiler ve kullanmaya başladım. Akşam eve ekipler geldi ve onlar bana moral vererek çok yardımcı oldu. Burada bütün sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Sağlıkçıların hakları ödenmez" dedi.

"Kimse bana bulaşmaz demesin"

Korona virüsün nereden bulaştığının belli olmadığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Belirtilerim öksürük ile başladı. Yatarak geçirmedim en büyük sıkıntım öksürük oldu. Ateşim fazla çıkmadı. Psikolojim bozulmuştu yanımda da kimsem yoktu ve kimse ile konuşamıyordum. Bu süreç benim için gerçekten zordu. Bu odada 15 gün kaldım arkadaşlarımı, ailemi ve sevdiklerimi çok özledim. İnsanların değerini ve özgürlüğümü çok özledim. Kimse bana bulaşmaz demesin nereden geldiği bile belli olmuyor. Herkes 3 kural maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uysun. Maske çok önemli korunmadığı düşünüyor ama gerçekten koruyor" şeklinde konuştu.

Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, Herkes 3 kurala dikkat etsin
Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, Herkes 3 kurala dikkat etsin
Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, Herkes 3 kurala dikkat etsin
Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, Herkes 3 kurala dikkat etsin

Koronavirüs, Zonguldak, Kasım, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, 'Herkes 3 kurala dikkat etsin' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Bahçeli, "Erdoğan Bahçeli'yi harcar" iddiasına sert çıktı: Biz harcarsak hainleri harcarız Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada
Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:34
Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor         
11:21
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin         
10:57
Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım         
10:19
Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesini kaybetti         
10:04
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü atlatan 24 yaşındaki Tuğba, "Herkes 3 kurala dikkat etsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei