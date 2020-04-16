Korona virüsü atlatan Jonathas, yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Korona virüsü atlatan Jonathas, yaşadıklarını anlattı

6 saat önce

İspanya'nın 2. Lig ekiplerinden Elche'de top koşturan ve korona virüse yakalanan Jonathas, yaşadığı zor günleri anlattı.

Korona virüsü atlatan Jonathas, yaşadıklarını anlattı, System.String[]

İspanya'nın 2. Lig ekiplerinden Elche'de top koşturan ve korona virüse yakalanan Jonathas, yaşadığı zor günleri anlattı. Virüsü nereden ve nasıl kaptığı konusunda hala bir bilgisi olmadığını belirten 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Her şey ateş ve öksürük ile birlikte genel bir rahatsızlık hissi ile başladı. Çok fazla baş ağrısı yaşadım. İlk başta migren olduğunu düşündüm. Kulüp doktorumla iletişime geçtim ve bana COVİD-19 testi önerdi. Testi yaptığımda da pozitif olduğumu öğrendim" diye konuştu.


"Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim "


Hastalık süresince kendini çok halsiz ve güçsüz hissettiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Kendimi bu sürede çok zayıf hissettim. Bir gün duşa girdim ve neredeyse bayılıyordum. Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim ve gücümü kaybetmemiştim. Birkaç gün içinde antrenman yapmaya başladım. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum ve sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum. Korona virüsün hafife alınamayacağını öğrendim. Sağlık ve güvenlik mutlak önceliktir, bu yüzden kurallara saygı gösterelim ve umudu canlı tutalım. Hep birlikte bu durumdan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:48 

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