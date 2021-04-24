Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı - Son Dakika

Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı

24.04.2021 23:03

Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı -TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım" Korona virüse yakalanan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tedavisinin ardından gerçekleştirdiği ilk basın...

Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı

-TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım"

İSTANBUL - Korona virüse yakalanan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tedavisinin ardından gerçekleştirdiği ilk basın açıklamasında kapanma çağrısında bulundu. Sarıgül, "Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım" dedi.

Bir süre önce Korona virüse (Covid-19) yakalanarak Şişli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Partisinin Beşiktaş Ulus'ta bulunan ofisinde bir basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, Korona virüsün etkilerinin azaltılması için bir aylık kapanma çağrısında bulundu.

Sarıgül Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sıkıntıdan geçtiğini belirterek, "Bu nedenle bir ay boyunca mutlaka kapanma olmalıdır. Gıda, güvenlik, iletişim ve sağlık dışındaki sektörlerde tamamen uzaktan çalışma modeline geçilmesi lazım ve bu şekilde personelin işlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Esnaf, çiftçi ve KOBİ'ler için tüm vergi borçları en az 90 gün süre ile mutlaka ertelenmelidir. Turizm, restorancılık, ulaşım gibi tüm hizmet sektörlerine 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli kredi mutlaka hayata geçirilmelidir. Tiyatro, müzik, sinema sektörleri ve sanatçılarımıza özel bir destek mutlaka sağlanmalıdır. Resmi veya gayri resmi tüm etkinlikler, toplantılar, buluşmalar kesinlikle ertelenmeli, siyasi parti toplantıları 10 kişiyi geçmemelidir ya da mümkünse online olarak yapılmalıdır. Sağlık personelinin tamamı için eve servis, çocuklarına özel kreş, özel taşıt imkanları gibi imkanlar sağlanarak yükleri azaltılmalıdır. Eğer 1 ay için bu kararı almazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz. Bu da çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir" diye konuştu.

"Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım"

Bir aylık kapanma önerisinin siyasi bir çağrı olmadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Şu andaki virüs tüm gücüyle çok yüksek bulaşma özelliği göstermektedir. Bu nedenle kısmi tedbirler ne yazık ki neredeyse işe yaramaz durumdadır. Kendimizi kandırmayalım. Meselenin ciddiyetini görelim. Türkiye Değişim Partisi olarak pazartesi gününden itibaren bir aylık kapanmayı öneriyoruz. Hiçbir siyasi etki meselesi olmadan bütün siyasi partilerin bir araya gelerek ortak görüşü olarak ülkemizdeki can kayıplarını aza indirmek, dünyada Türkiye'mizin daha saygın bir ortamda olduğunu ve gerçekten pandemiyle mücadelede önemli adımlar attığını bütün dünyaya göstermek açısından bayram sonuna kadar mutlaka bir kapanma öneriyoruz. Bir ayı sıkıntıya sokmazsak yılları sıkıntıya sokabiliriz ve önemli can kayıpları olabilir. Bir Türkiye Değişim Partisi olarak yurttaşlarımızın sağlığını her türlü siyasi çalışmanın önünde tutmaktayız. Bu çağrımız asla ve asla siyasi bir çağrı değildir. Bu çağrıyı insanlık adına, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, yardımcı personellerimizin hastanede neler çektiklerine şahit olmuş birisi olarak özellikle yapıyorum. Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım" şeklinde konuştu.

"İki gün yoğun ateşim çıktı"

Bir hafta hastanede Korona virüs tedavisi gördükten sonra taburcu olan Mustafa Sarıgül, "Birinci testim pozitif çıktı. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, beni 10 günlük bir bakıma, tedaviye aldılar. O süre içerisinde iki gün yoğun ateşim çıktı ve ateş düşürücü bir ilaç verdiler. Ben kısa atlattım. O sürede doktorlarımızın, hastane personelinin, yardımcı personelin olağanüstü ilgilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sebeple hepimizin olağanüstü dikkatli olması lazım. Sağlık olmadığı andan itibaren bir anda tüm dünya ile bağınızı kesiyorsunuz, enerjiniz düşüyor. Bir kere psikolojik olarak çok mutsuz duruma düşüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı
Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı
Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı
Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Korona virüsü atlatan Mustafa Sarıgül'den bir aylık kapanma çağrısı - Son Dakika


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