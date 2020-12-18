Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu - Son Dakika

Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu

18.12.2020 10:30

Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu Sağlık personeli Ümit Helvacıkara, korona virüsü atlattıktan sonra 8 kere plazma bağışında bulunarak korona virüsle mücadele eden 8 hastanın umudu oldu.

Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu

GAZİANTEP - Sağlık personeli Ümit Helvacıkara, korona virüsü atlattıktan sonra 8 kere plazma bağışında bulunarak korona virüsle mücadele eden 8 hastanın umudu oldu. Türkiye'de 8 defa plazma bağışlayan ilk sağlık personeli olan Helvacıkara, "Azami sınır 10 veya 12 olsaydı, ben yine bağış yapmaya devam ederdim" dedi.

Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknisyeni Ümit Helvacıkara, korona virüsü atlattıktan sonra 8 defa plazma bağışında bulunarak farklı bir rekora imza attı. Türkiye'de 8 defa plazma bağışında bulunan ilk sağlıkçı unvanını elde eden Helvacıkara, 20 yıldır bilgi ve becerisiyle şifa dağıttığı hastalara bu defa kanıyla da şifa dağıttı. 22 Temmuz tarihinde korona virüse yakalanan Helvacıkara, 8 Eylül'de plazma bağışı yapmaya başladı. Plazma bağışında en son sınırın 8 olmasından dolayı 8 defa bağışta bulunduğunu aktaran Helvacıkara, "Azami sınır 10 veya 12 olsaydı, ben yine bağış yapmaya devam ederdim" dedi. Korona virüsü atlatan herkesin plazma bağışında bulunmaya davet eden Helvacıkara, bağışın hiçbir yan etki oluşturmadığını vurguladı.

"Hastalara canımla kanımla da destek olmak istedim"

Salgın sürecinde ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Helvacıkara, hastanede çalışma esnasında tüm önlemleri almasına rağmen korona virüsten kurtulamadığını söyledi. Hastalığı ağır geçirdiğinin altını çizen Helvacıkara, "Çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Yükse ateş, ağrılar olsun; korona virüsün tüm semptomlarını yaşadım. Eşim hemşire olduğu için bana çok ciddi destek oldu. Tedavimi evde gerçekleştirdim. Hastalığı atlattıktan sonra beni Kızılay'dan aradılar. Plazma bağışı yapabilmem için beni davet ettiler. Hastalar için bu bağışın çok önemli olduğunu söylediler. Zaten sağlık personeli olduğum için plazmanın tedavi sürecini hızlandırdığını biliyordum. Plazma bağışının bana hiçbir yan etkisi olmayacağını anlattıkları zaman ben de bağış yapmaya karar verdim. Ben 20 yıllık sağlık personeliyim zaten yıllardır vatandaşlarımıza, hastalarımıza şifa dağıtmak için çabalıyorum. Kendi emeğimle çabalarken canımla kanımla da onlara destek olmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Sınır 10 veya 12 olsaydı bağış yapmaya devam ederdim"

8 defa plazma bağışında bulunduğunu sözlerine ekleyen Helvacıkara, plazma bağışı noktasında Sağlık Bakanlığı ve Kızılay'ın araştırmaları sonucunda belirlenen azami sınırın 8 olduğunu belirtti. Hem veren kişinin hem de alan kişinin fayda görmesi için en fazla 8 defa alındığını paylaşan Helvacıkara, "Azami sınır 10 veya 12 olsaydı, ben yine bağış yapmaya devam ederdim. Canımla, kanımla halkımıza şifa olabilmek adına bağış yapmayı sürdürürdüm. Vatandaşları plazma bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hiçbir şekilde yan etkisi yok. Hiçbir hastalığa sıkıntıya sebebiyet vermiyor. Korona virüsü atlatan herkes kesinlikle plazma bağışı yapmalı. İnsanlara şifa verebilmek insanı ayrı mutlu ediyor. Bizim onların duasına ihtiyacımız var. Bu çok güzel bir geri dönüş oluyor. Plazma bağışında da çok güzel geri dönüşler oldu. Hem teşekkür hem de dua ediyorlar. İnsan tabiki mutlu oluyor" diye konuştu.

Helvacıkara'nın bu örnek davranışı teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.

"Plazma bağışının hiçbir yan etkisi yok"

Gaziantep'te Sendika başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelede en ön safta yer aldığın ifade etti. Sağlıkçıların hem bedeniyle mücadele ederken aynı zaman da plazma bağışçısı olarak da vatandaşların canlarına can kattığını aktaran Arayıcı, "Sağlık Sen Gaziantep Şubesi olarak plazma bağışının yaygınlaşması için bir kampanya düzenledik. Sendikamız disiplin kurulu başkanı ve 25 Aralık Devlet Hastanesi işyeri temsilcimiz Ümit Helvacıkara kardeşimiz öncülüğünde bu kampanyayı başlattık. Plazma bağışıyla birlikte kan bağışının çok önemli bir etken olduğunu vurgulamak istiyorum. Kanın ve plazmanın tek bir kaynağı vardır, o da insandır. Bugün ona yarın bana düşüncesiyle mutlaka duyarlı olup kan ve plazma vermek gerekiyor. Korona virüsü atlatan kardeşlerimizde mutlaka plazma bağışı yapması lazım. Plazma bağışı yapmanın insan sağlığına hiçbir yan etkisi yok. Bilakis faydası var. Çünkü bedenimiz verilen kanı ve plazmayı tekrardan üreterek yerine koyuyor" dedi.

Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu
Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu
Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu
Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu

Koronavirüs, Gaziantep, Aralık, Eylül, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Kavga ettikleri babasını elektrik kablosuyla boğup, kardeşleriyle birlikte mağaraya gömdü Burnunu yaptırmak isterken 2 bacağından oldu! Talihsiz kadın, 1 milyon TL'lik dava ile hakkını arıyor Sokak ortasında pompalıyla eşini öldüren cani kocaya, mahkeme acımadı Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 isim belirlendi: Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor
Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric yeniden Fenerbahçe Beko'da         
10:12
MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Rıdvan Dilmen sezonu iddialarına yanıt         
09:51
Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı Vaka sayısı düşüşe geçti, Bakan Koca'dan umut veren açıklama geldi: Tedbirler netice vermeye başladı         
09:26
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil         
09:20
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı için bomba iddia: Bahçeli ayrılma zemini arıyor         
09:13
Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü Bakan Koca'nın işaret ettiği Diyarbakır'da kısıtlamalar meyvesini verdi: Vaka sayıları yüzde 30 düştü         
08:36
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı Terör örgütü Boko Haram, kaçırdığı öğrencilerin görüntülerini yayınladı         
20:53
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı Fuhuş operasyonunda polisi gören kadın 3. kattan atladı         
20:33
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 10:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei