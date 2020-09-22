Korona virüsü atlattı, ikinci gün belediyeye bisikletle geldi - Son Dakika

Korona virüsü atlattı, ikinci gün belediyeye bisikletle geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Korona virüs tedavisinin ardından ikinci gün belediyeye bisiklet kullanarak geldi.

Korona virüsü atlattı, ikinci gün belediyeye bisikletle geldi, System.String[]

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Korona virüs tedavisinin ardından ikinci gün belediyeye bisiklet kullanarak geldi. Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona dikkat çeken Başkan Bozkurt, devamlı spor yapması ve sigara içmediği için hastalığı çabuk atlatarak bisikletle işe gelebildiğini söyledi. Başkan Bozkurt, ilçe genelinde yeni bisiklet yollarının da müjdesini verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 16-22 Eylül arasında kutlanan Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında evinden belediyeye bisikletle geldi. Yaklaşık 3 kilometre boyunca bisiklet kullanan Bozkurt, belediye önünde karşılandı. 14 günlük tedavi ve izolasyon sürecini spor yapması ve sigara kullanmaması nedeniyle kolayca atlattığını söyleyen Başkan Bozkurt, "Bizler artık bu tüketici toplum kültüründen kurtulmamız lazım" diye konuştu.

"Covid'i atlattıysam geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri var"

Spor sayesinde Covid sürecini kolaylıkla atlattığını söyleyen Başkan Bozkurt, "Kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. Hepimize yetecek kadar kaynak var ama böyle kullanmaya devam edersek bir süre sonra dünyayı yaşanabilir olmaktan çıkaracağız. O yüzden hem kendi sağlığımız için bu çok önemli. Eğer ben spor yapmamış olsaydım ya da sigara kullanmış olsaydım bugün ikinci günde evimden buraya kadar bisikletle gelemezdim. Eğer Covid'i atlattıysam geçmişte yaptığım sporun bunda çok önemli yeri var. Bizler artık bu tüketici toplum kültüründen kurtulmamız lazım. Değerlerimize dönmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Bisiklet yolları müjdesi

Esenyurt'ta yeni bisiklet yolları müjdesi de veren Başkan Bozkurt, "Bir farkındalık olsun diye bu etkinliği yaptık. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Sabah kalkınca yakınsa arabayla gideceklerse bisiklet kullanmaya başlasınlar. Haklı olarak 'Esenyurt'un alt yapısı buna uygun değil' diyecekler. Evet. Ama biz bunu uygun hale getirmek için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hem yollarda, kavşaklarda yapacağımız çalışmalarla bu mümkün olacak. Hem de vatandaşlarımızın belki işe gidip gelme süresince bisiklet kullanması çini Haramidere'de söz vermiş olduğumuz Yeşil Vadi projesinin son aşamasına geldik. Orada da 4 buçuk kilometre bisiklet yolu parkurumuz olacak. Bu parkuru da kullanabilecekler. Bunun da müjdesini veriyorum. Lütfen ülkemize, semtimize, ilçemize sahip çıkalım. Kendimize sahip çıkıp sağlığımıza özen gösterelim. Tüketici alışkanlıklarından vazgeçelim. Spor yapalım, mutlu ve huzurlu yaşayalım. Değerlerimize sahip çıkalım ve sıfır atık kuralına uymaya çalışalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kemal Deniz Bozkurt, Koronavirüs, Esenyurt, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü atlattı, ikinci gün belediyeye bisikletle geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Türkiye'den bir Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi         
17:15
Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı         
16:59
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi         
16:08
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı         
12:41
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:39:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüsü atlattı, ikinci gün belediyeye bisikletle geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei