Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı 'kolonya' uzatıp gasp eden şahıs kamerada - Son Dakika

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada

6 saat önce

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada Okmeydanı'nda emekli maaşını çeken yaşlıyı gasp eden zanlı yakalandı Zanlı maske takan adam yaşlı adama virüsü bahane edip kolonya uzattı Polis ekipleri hem kendilerine hem de şüpheliye maske takmayı ihmal...

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Okmeydanı'nda emekli maaşını çeken yaşlıyı gasp eden zanlı yakalandı

Zanlı maske takan adam yaşlı adama virüsü bahane edip kolonya uzattı

Polis ekipleri hem kendilerine hem de şüpheliye maske takmayı ihmal etmedi

İSTANBUL - Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek "kolonya ister misin" diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının takibi ve kolonya verdiği anlar kameralara yansırken, polis adliyeye sevk ettiği şüpheliye maske takmayı ihmal etmedi.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde önceki gün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın, bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekti. Yaşlı adam ardından evine seyrettiği a snad Özgül Sokak girişinde yerde içerisinde sahte 10 bin doların olduğu şeffaf poşete sarılı paraları gördü. Yaşlı adam eğilip poşete aldığı esnada bir şahıs yanına gelerek, paraların kendisine ait olduğunu belirterek geri istedi. Bunun üzerine yaşlı adam şahsa polis merkezine gideceğini söyleyerek paraları vermedi. Parayı alamayan zanlı yaşlı adam darp ederek cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda poşette lastiği sarılarak olan paraların 97 adet sahte 100 dolar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastaneden sağlık raporu alınan yaşlı adam şikayetçi olmak için ifadesi alınmak üzere Haliç Polis Merkezine götürüldü.


Korona virüsü bahane edip kolonya uzattı

Öte yandan zanlının yaşlı adamı takip ettiği ve korona virüsü bahane ederek kolonya uzattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlı yaşlı adamın yanında yürüyerek onunla sohbet ediyor. Yürüyüş esnasında zanlı yaşlı adama kolonya uzatıyor. Adamın istememesinin ardından zanlı cebinden sahte dolarların olduğu bir poşet çıkartıyor. Daha sonra adam ve zanlı kamera açısından çıkıyor.


Polis kısa sürede zanlıyı kıskıvrak yakaladı

Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında polis, zanlının "dolandırıcılık" ve "kötü muamele" gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Reşit Y.olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında zanlı, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, ifadesi alınarak sorgulandı.


Polis hem şüpheliye hem de kendine maske taktı

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Reşit Y, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edildiği esnada polis ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında hem kendilerine hem de şüpheliye maske taktıkları görüldü.

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı kolonya uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Okmeydanı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:46 Kaynak: İHA

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