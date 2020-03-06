Korona virüsü Başakşehir'i de vurdu! - Son Dakika
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Korona virüsü Başakşehir'i de vurdu!

6 saat önce

Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.

Korona virüsü Başakşehir'i de vurdu!, System.String[]

Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.


Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan korona virüsü dünya geneline hızla yayılıyor. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve ABD'ye sıçrayan virüs nedeniyle birçok spor müsabakası ertelenirken bazıları da seyircisiz oynanmaya başladı. Bu kapsamda Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Kopenhag'dan da bir açıklama geldi. Danimarka temsilcisi, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda AC Horsens ile Randers FC maçlarıyla birlikte 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda oynayacakları M. Başakşehir karşılaşmasına da seyirci alınmayacağını duyurdu. - İSTANBUL

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:03 Kaynak: İHA
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