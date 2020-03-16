Korona virüsü basına güveni arttırdı - Son Dakika
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Korona virüsü basına güveni arttırdı

7 saat önce

Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, korona virüs salgını ve tedbirleri ile ilgili özellikle sosyal medya üzerinden yapılan, halkı yanlış yönlendirecek sorumsuz paylaşımların yol açacağı toplumsal zararların...

Korona virüsü basına güveni arttırdı, System.String[]

Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu (GGF) Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, korona virüs salgını ve tedbirleri ile ilgili özellikle sosyal medya üzerinden yapılan, halkı yanlış yönlendirecek sorumsuz paylaşımların yol açacağı toplumsal zararların önüne geçilmesinde yazılı, görsel, işitsel ve dijital yani kurumsal kimlikli basının güvenilir haber kaynağı olma özelliğinin daha da önem ve değer kazandığını kaydetti.


GBC Başkanı Kurt yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümü sonucunda alınan önlemleriyle hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgınıyla örnek bir mücadele sergilemektedir. Başta Sağlık Bakanlığımızın yerinde ve zamanında müdahalesiyle devam eden koronavirüsle mücadele süreci, ilgili bakanlık ve kurumların üniversitelerde, ilk ve orta dereceli okullarda tatil kararı, umreden dönenlerin gözlem altına alınması, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması, Çin, Kore, İran ve Avrupa ülkelerinden yurda girişlerin durdurulması gibi seri uygulamalarla devam ediyor. Dünya liderlerinin, başbakan eşlerinin, bakanların ve yardımcılarının hastalığa yakalandığı, ABD dahil bir çok ülkede kırmızı alarm durumuna geçildiği, sokağa çıkmanın yasaklandığı, Avrupa'da şehirlerin adeta hayalet şehirlere döndüğü, meydanların, caddelerin, dükkanların ıssızlığa büründüğü, binlerce insanın hayatını kaybettiği bu olağanüstü kriz sürecinde, ülkemizin sergilediği örnek mücadelede basınımızın da sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi hayati önem taşımaktadır. Benzeri görülmemiş küresel bir tehdit olarak dünyayı adeta felç eden bu virüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin başarısını sürdürmesinde halkımızın doğru bilgilendirilmesi son derece önemlidir. Kamuoyunu endişe, korku ve paniğe sevk edecek, halkın sağlık ve esenliğini tehlikeye düşürecek dedikodu ve yorumların yayılmasını önlemek hususunda basın mensuplarına büyük görev düşmektedir. Halkımızı endişeye düşürecek, korku ve panik yaratarak kamu düzenini bozacak her kelime ve cümlenin, başlık ve haberin, yorum ve köşe yazısının hatta kullanılan görsellerin ne denli kötü sonuçlar doğuracağı hepimizin malumdur. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan, halkı yanlış yönlendirecek sorumsuz paylaşımların yol açacağı toplumsal zararların önüne geçilmesinde basınımızın güvenilir haber kaynağı olma özelliği daha da önem ve değer kazanmaktadır. Gazetelerimizin ve web sayfalarının haber ve yorumlarında, köşe yazılarında, Basın Ahlak Esasları çerçevesinde sorumlu yayıncılık sergilemeye devam edeceğinden kuşkumuz olmamakla birlikte, münferit herhangi bir sorumsuzluk, yanlış yönlendirme, virüsle mücadelede görevli kurum ve kişilerin çalışmalarını zaafa uğratacak, kamu düzenini tehlikeye atacak haber ve yorumların yayımlanması durumunda re'sen işlem başlatacağımızı hatırlatırız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Arif Kurt, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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