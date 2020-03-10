Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi - Son Dakika
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Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını ile birlikte İstanbul'daki belediyeler de harekete geçti.

Korona virüsü belediyeleri de harekete geçirdi, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını ile birlikte İstanbul'daki belediyeler de harekete geçti. Kartal Belediyesi tarafından, özel solüsyonlar kullanılarak ilçedeki toplu taşıma araçları, ambulanslar gibi araçlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Dünya'da birçok ülkeyi etkisi altına alan ve ölümcül etkileri olan korona virüsüne karşı İstanbul'daki belediyeler harekete geçti. Henüz Türkiye'de vak'ası görülmemiş olan korona virüsüne karşı Kartal Belediyesi de önlem aldı. Temizlik görevlileri, nano gümüş teknolojisinin kullanıldığı özel solüsyonlar ile ilçede bulunan belediyeye ait toplu ulaşım araçları ve ambulanslar özel solüsyon kullanılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı.


Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengi Türkmen, "Virüsten yanı başımızda bulunan İran'da 198 kişinin ölmesiyle beraber Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in talimatları üzere toplu taşıma ve ambulanslarımızda böyle bir çalışma yaptık. Yine kreş ve ortak kullanım alanlarımızda virüsler ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak kreşlerimizde ibadethanelerimizde okullarımızda bu çalışmaları sürdüreceğiz. Tamamen zararsız bir ürün olduğunu, nano gümüş teknolojisiyle yapılan bir sistem olduğu ve Sağlık Bakanlığında onaylı bir sistem olarak bakteri üretmemesi için 3 ay ile 6 ay arasında etkisini sürdüren bir hadisedir. Herhangi bir zararı yoktur" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
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